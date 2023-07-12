Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklanırken çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Olay, ilçenin Kadıoğlu Köyünde meydana geldi. Boş arazide otlayan Rıza Oral’a ait büyükbaş hayvanlar kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda hayvanları çalan şüphelilerin E.S., H.Ü., A.P. ve Y.P. olduğu belirlendi.

Şüpheliler Bartın’da yakalanarak gözaltına alınırken, ifadelerinde hayvanları D.A., İ.A. ve K.A. isimli şahıslara sattıklarını itiraf ettiler.

Çalınan hayvanlar alınarak sahibine teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.