Afyonkarahisar’da farklı tarihlerde yaşanan 13 büyükbaş hayvan hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi Jandarma Suç Araştırma timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi Sinanpaşa ilçesi Kayadibi köyünde meydana gelen 10 Adet büyükbaş hayvan hırsızlığı ve 25 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen 3 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemede olayı T.S. ve E.S., isimli şahısların gerçekleştirdiğini ve hırsızlık mallarını Z.A., isimli şahsın sayın aldığını tesit etti. Ardından harekete geçen ekipler şüphelileri yaptıkları takip sonrası yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan T.S. ve E.S., tutuklanırken, Z.A., isi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.