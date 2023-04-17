AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Yılmaz Büyükaydın seçim kampanyaları kapsamında ziyaretlerde bulunmaya ve vatandaşın istek ve şikayetlerine kulak vermeye devam ediyor.

Trabzon’da AK Parti 3. Sıra Milletvekili adayı gösterilen Yılmaz Büyükaydın Ayasofya sahil yürüyüş yolunda vakit geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Büyükaydın, “A ya da B Partisini düşünebilirsiniz. Önemli olan şehrimizde geliştirebileceğimiz, vatandaşımızın gözüne hoş gelmeyen, şu da olsa çok iyi olur gibi önerileri dinleyerek kıymetli şehrimizi daha güzel hale getireceğiz. Ulaşabildiğimiz kadar çok kişiye ulaşıp istek ve şikayetlere geri dönüş yapmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Büyükaydın Ayasofya sahil yürüyüş yolunda çocuklara çikolata, hanımlara gül hediye etti. Büyükaydın ardından Trabzon’un ekonomik ve sosyal etkinlik açısından esnaf ve vatandaşların gözde konumu haline gelen Forum Alışveriş Merkezinde esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Milletvekili adayı Yılmaz Büyükaydın, alışveriş merkezinde vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Mağazalara teker teker girerek esnaf ve vatandaşlar ile selamlaşan Büyükaydın, Forum Alışveriş Merkezine yapılacak olan yeni yatırımlarla ticaret hacminin genişleyeceğine dikkat çekerek “ben de uzun yıllar ticaretle uğraştım, ticaret insanıyım. Trabzonumuzun ekonomik anlamda kalkınması ve gelişmesi için yapılacak yatırımlar sayesinde gözde haline gelen Forum alışveriş merkezimiz büyümeye devam edecektir. İnşallah bu sayede halkımızın ve esnafımızın refah seviyesi yükselecek” ifadelerini kullandı.

Büyükaydın’a Programada AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi eşlik etti.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Büyükaydın, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dünyadaki saygınlığına layık bir şekilde bizlerde hizmetlerimize bu görevi temsil edip yerine getirmeye tüm gayretimizle çalışacağız. Bölgemize, her zaman olduğu gibi desteklerimize devam edeceğiz. İnşallah Allah bizlere kadir gecesi ve bayramı da birlikte geçirmeyi nasip eder. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Yeni seçim bizim ve Türkiye’nin geleceği için önemli bir seçim. Bu sebeple önemli bir süreçten geçiyoruz karşımızdaki şer güçleri de biliyoruz. Sizlerden ricam bu seçimin bekâ meselesi olduğunu unutmamanız. Ülkemizi, vatanımızı bu insanlarla parçalamamak için daha fazla sahip çıkabilmek için sizlerin desteğini istiyorum. İnşallah bu gayretlerle beraber Allah bizi mahcup etmeyecek ve 14 Mayısta çifte bayramı yaşarız” şeklinde konuştu.