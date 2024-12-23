Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, önceki gün Pusula Derneği ile bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişlerini sürdürüyor. Bu kapsamda önceki gün ilimizin önemli derneklerinden Kocaeli Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği ile bir araya geldi.

Seka Park’ta gerçekleşen buluşmaya Kocaeli Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği Başkanı Ayhan Kılıç ve üyeler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Büyükakın, belediyenin ulaşım başta olmak üzere şehrin dört bir köşesindeki yatırım ve çalışmaları hakkında dernek üyelerine bilgi verdi.

Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Büyükakın, “Milletimizden gelen talep ve öneriler doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Sizler çok değerlisiniz ve bu birlikteliğiniz çok kıymetli. Birbirinize sıkı sıkı sarılın. Dağılmayın. Gayret edin. Biz gayretten sorumluyuz” dedi. Buluşma karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.