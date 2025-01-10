Bilim insanlarının uyarılarına kulak verilmesi gerektiğini hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Herkes üzerine düşeni yapacak. ‘Benim elimde bütçe yok’ demenin zamanı değil. Çünkü Marmara Denizi diyor ki ‘ben ölüyorum” ifadelerini kullandı.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Denizi’nin temiz kalması için gerekenlerin bazı belediyeler tarafından yapılmadığını hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, TV100’deki canlı yayında uyarılarda bulundu.

“Bilim insanları tarafından 22 maddelik eylem planı açıklandıktan sonra yapılması gerekenler yapılmadığı için bu durumla tekrar karşılaştık” diyen Büyükakın şöyle devam etti:

“Deniz artık iflas noktasına geldi. Marmara Denizi diyor ki ‘ben ölüyorum.’ Şuanda denizin oksijen seviyesi 8 seviyesinde olması gerekirken 6’ya düştü. İzmir’de yapılan çalışmalarda sudaki amonyak seviyesinin çok arttığı, oksijen seviyesinin 0’a yaklaştığı söyleniyor. Oksijen olmadığında balıklar su yüzüne vuruyor. Balıklar ölüyor. Denizdeki oksijen eksikliği zararsız türlerin yaşamasına izin vermiyor. Ama kirlilikte yaşan canlıların yaşamasına sebep oluyor. Mesela deniz anaları…

“HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK”

Burada yapılacak şey açık: Marmara’ya kıyısı olan 7 belediye var. Herkes üzerine düşeni yapacak. ‘Benim elimde bütçe yok’ demenin zamanı değil. Bir daha tekrarlıyorum, bilim insanları diyor ki 22 maddelik eylem planının tamamı uygulanırsa denizin oksijen seviyesinin normale dönmesi için 5 yıl lazım. Tersini düşünürsek 5 yıl daha yapmazsak bu daha çok ötelenecek. Bir 5 yıl daha yapmazsak 10 yıl geriye gidecek. En sonunda da Marmara Denizi’nde yararlı türlerin hiçbirini göremeyeceksiniz.”