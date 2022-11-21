İzmit Körfezindeki ekosistemin korunması amacıyla gerçekleştirilen “Hedef Sağlıklı Bir Ekosistem” çalıştayında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükaın, “Daha önce yürütülmüş olan çalışmaların devamını gerçekleştireceğiz. İzmit Körfezi’nin korunması için bir eylem planı belirlenecek ve bize yol haritası çizilecek” dedi.

İzmit Körfezindeki ekosistemin korunması amacıyla gerçekleştirilen “Hedef Sağlıklı Bir Ekosistem” çalıştayında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükaın, “Daha önce yürütülmüş olan çalışmaların devamını gerçekleştireceğiz. İzmit Körfezi’nin korunması için bir eylem planı belirlenecek ve bize yol haritası çizilecek” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezindeki ekosistemin korunması hedefiyle yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede kamu kurum, kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve çevre kuruluşlarının ortaklığıyla, ‘İzmit Körfezi Örneğinde; Hedef Sağlıklı Bir Ekosistem’ konulu panel düzendendi. 21 Kasım Dünya Balıkçılar günü dolasıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen panele, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Su Altı Görüntüleme Yönetmeni, Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, akademisyenler, çevre dernekleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Evlatlarımıza daha yaşanabilir bir kent bırakabilmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız”

Geçmişte yapılan hatalardan geri dönülmesi ve tekrarlanmaması gerektiğini belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Büyükşehir önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kısa sürede biyolojik arıtma tesisi ile yüzde 100’ünü arıtmaya başlayacak. OSB’lerde de arıtma tesislerinin en iyi şekilde çalıştığını görüyorum. Önemli olan kirletmemek. Tekrar eskiye döndürmek çok kolay olmuyor. Bir bilinç, farkındalık oluşturmak çok önemli. Hepimizin uyarılmaya ihtiyacı var. Evlatlarımıza daha yaşanabilir bir kent bırakabilmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

“Dünyayı kirletenler racon kesmeye devam ediyor, dünyaya ders vermeye çalışıyorlar”

Karbon salınımını en çok yapan ülkelerin yine çevre konusunda seslerini yükselttiğinin altını çizen Yavuz, “Marmara bölgesinin sanayileşmeye devam edeceğini ön görüyoruz. Sanayi yasaklamak değil sanayi kuruluşlarının en iyi şekilde kurulmasını ve çevreye zarar vermesini önüne geçilmesini sağlamalıyız. Planlamalıyız, denetlemeliyiz, yasaklamadan sanayimizi bu bölgede geliştirmek zorundayız. Dünyayı kirletenler racon kesmeye devam ediyor dünyaya ders vermeye çalışıyorlar. Oysa önce onlar dediklerini yapsa dünya daha güzel bir yer olurdu” diye konuştu.

“İzmit Körfezi’nin korunması için bir eylem planı belirlenecek”

İzmit Körfezini korumak için yürütülen çalışmaların, uzman görüşleri dikkate alınarak sürdürüldüğünü ifade eden Büyükakın şu şekilde konuştu;

“Daha önce yürütülmüş olan çalışmaların devamını gerçekleştireceğiz. İzmit Körfezi’nin korunması için bir eylem planı belirlenecek ve bize yol haritası çizilecek. Modern insanın en büyük problemi toplamda ne olup bittiğinin farkında olmamasıdır. Bütünü göremiyoruz. Bir taraftan bir şey yaparken diğer tarafta ne olduğunun farkına varamıyoruz. İnsanoğlunun etkisiyle dünyanın düzeninin bozulduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunu müsilaj probleminde de gördük. İnsanlar ne yapılacağını biliyor. Ama yapmıyor. Sorun bilmemek değil, yapmamak. Doğru adımlar atmak için bu işin uzmanlarının yaptığı çalışmalara ihtiyacımız var. Bu çalışmalar bize rehberlik edecek çalışmalar. İnşallah bunları hep birlikte hayata geçireceğiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Bilmediklerimizi akademisyenlere soruyoruz. Bu çalışmaya destek verecek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum”

Yol haritası ve eylem planı yıl sonu açıklanacak

Yapılan konuşmaların ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu’nun moderatörlüğünde panel düzenlendi. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ortaklığında hayata geçirilen “İzmit Körfezi Sağlıklı Deniz Ekosistemi ve Ekosistem Servisleri İçin Strateji Belgesi Hazırlanması” projesi ele alındı. Proje çerçevesinde "ekosistem dayanıklılığı, denizcilik faaliyetleri, tehlikeli maddeler ve deniz çöpleri” olmak üzere dört ana konu ve bunlara bağlı alt konular için baskıları azaltıcı veya ortadan kaldırıcı önerilerin yer aldığı yol haritaları ve eylem planlarının yılsonu itibarı ile ayrı ayrı açıklanacağı öğrenildi.