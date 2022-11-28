Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Büyükada’da uyuşturucu madde imalatı ve yetiştiriciliği yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste saksı içerisinde 15 kök Hint keneviri, bin 652 gram esrar ele geçildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Büyükada’da uyuşturucu madde imalatı ve yetiştiriciliği yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste saksı içerisinde 15 kök Hint keneviri, bin 652 gram esrar ele geçildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanarak suçların önlenmesine yönelik Adalar’da yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 23 Kasım 2022 tarihinde Büyükada Nizam Mahallesinde bulunan adreste uyuşturucu madde imalatı ve yetiştiriciliği yapıldığı bilgisine ulaştı. Aynı gün saat 12.30 sıralarında adrese gerçekleştirilen operasyonda M.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak muhafaza altına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, saksı içerisinde 15 kök Hint keneviri, bin 652 gram esrar, 12 adet aydınlatma aparatı, 3 adet çadır, 5 adet havalandırma motoru, 8 adet alüminyum havalandırma borusu, 1 adet narkotik madde öğütücüsü, 1 adet pervane, 32 adet zirai bitki besin ilacı, 2 adet toprağın ısı ve nemini ölçmeye yarayan alet ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve aynı gün “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.