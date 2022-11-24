Büyükada’da polisin bir evde yaptığı aramada saksı içerisinde 15 kök Hint keneviri, toplam bin 652 gram narkotik madde ile narkotik madde yetiştirmek amacıyla kullanılan aparatlar ele geçirildi. Evde uyuşturucu imalatı yapan şahıs yakalandı.

Büyükada’da polisin bir evde yaptığı aramada saksı içerisinde 15 kök Hint keneviri, toplam bin 652 gram narkotik madde ile narkotik madde yetiştirmek amacıyla kullanılan aparatlar ele geçirildi. Evde uyuşturucu imalatı yapan şahıs yakalandı.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 23 Kasım günü Büyükada’da bir evde, alınan mahkeme kararına istinaden arama yapıldı.

Adreste yapılan arama neticesinde polis ekiplerince, saksı içerisinde 15 kök Hint keneviri, toplam bin 652 gram narkotik madde, narkotik madde yetiştirmek amacıyla kullanılan 12 adet aydınlatma aparatı, 3 adet çadır, 5 adet havalandırma motoru, 8 adet alüminyum havalandırma borusu, 1 adet pervane, 32 adet bitki gelişimini hızlandırıcı sıvı zirai ilaç, 2 adet toprak ısısı ve nem ölçüm cihazı ile 1 adet narkotik madde öğütücüsü ele geçirildi. Uyuşturucu imalatı yapan M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli M.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.