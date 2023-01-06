Büyükada’da, resmi açılışı ileri bir tarihte yapılması beklenen Hacı Ali Osman Var Camii bugün cuma namazı ile ibadete açıldı.

Büyükada’da, resmi açılışı ileri bir tarihte yapılması beklenen Hacı Ali Osman Var Camii bugün cuma namazı ile ibadete açıldı.

Büyükada’da yapımı bir süredir devam eden ve daha iler bir tarihte resmi açılışının yapılması beklenen Hacı Ali Osman Var Camii, bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Adalar Müftüsü Adem Özdemir ve Hacı Ali Osman Var Camii Derneği’nin Başkanı Fahrettin Özdemir imzasıyla yayınlanan duyuruyla bütün Adalılar caminin açılışına davet edildi. Açılışı yapılan cami, bugün cuma namazında ilk cemaatini ağırlamış oldu.