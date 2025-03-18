Manisa’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümü kapsamında düzenlenen anma töreninde saygı atışı yapılıp şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dualar edildi.

Manisa’daki ilk tören Manisa Garnizon Şehitliği önünde düzenlendi. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Garnizon Komutanı- 8’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Garnizon Komutanı Albay Cengiz Güven, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, MHP Manisa İl Başkan Cüneyt Tosuner, İyi Parti Manisa İl Başkanı Zafer İksir, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve çeşitli şehit aileleri ve gaziler dernekleri tarafından çelenkler sunuldu. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Askerler tarafından saygı atışının yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şehitlik defterini imzalayan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Aziz şehitlerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz. Vatanımızın bekası için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz, Türk milletinin hürriyeti için en değerli varlıkları olan canlarını feda etmişlerdir. Milletimizin altın harflerle tarihe yazdırdığı kahramanlık destanlarının en değerli sayfaları şehadet şerbetini içen kahramanlara aittir. Şehitlik, bir milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki en yüce mertebedir. Şehitlerimiz, sadece vatan topraklarını savunmakla kalmamış, aynı zamanda milletimizin birliğini, beraberliğini ve huzurunu da korumuşlardır. Her biri, Türk milletinin onurunun ve azminin simgesi olmuşladır. Şehitlerimizin mirası; bizlere sadece geçmişin onuru değil, geleceğin sorumluluğunu da yüklemektedir. Bu sorumluluk, şehitlerimizin emanetini en iyi şekilde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanı uğruna feda-i can eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cenneti Ala olsun" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan yaptığı konuşmasında, "Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından, Koşar adım gitmeli onların arkasından. Bugün, bir daha geri dönmemek için gidenlerin, tarihe destanlar yazdıran, en gerçek, en şerefli kahramanları yad etmek, hatırlamak, hatırlatmak ve vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimize dualar göndermek için toplanmış bulunmaktayız. Övün, ey Çanakkale, cihan durdukça övün! Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, Başına yüz milletin üşüştüğü yersin! Çanakkale; bir savaşın çok ötesinde, yedi düvele karşı binlerce vatan evladının Vatan borcu, vatan sevdası için çağrıldığı kutlu bir cephedir. Vatan savunması ve hürriyet sevdası ile cepheye koşan kahramanlarımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, yazdığı varoluş destanıdır. Bu destanı anlatmak, boynumuzun borcudur. Çünkü vatan dediğimiz bu mübarek toprak şehit kanları ile sulanmış, diyeti ağır ödenmiş topraklardır. Çanakkale; inancın, fedakârlığın ve vatan sevgisinin en yüce mertebesi olan şehadetle taçlandığı kutlu bir direniştir. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklar, bizlere bağımsız bir vatan bırakmanın bedelinin ne kadar ağır olduğunu gösteren en büyük nişanedir. O gün Çanakkale’de savaşan her bir askerimiz, bir nefer olarak cepheye gitmiş, ama birer şehit olarak cennete yürümüştür ve bugün, eli kanlı terör örgütlerine ve onların kirli oyunlarına göz yumanlar bilmelidir ki; Bu millet, ne Çanakkale’yi unutur, ne de teröre kurban verdiği aziz şehitlerini! O şehitlerin ardında, gözyaşlarıyla dimdik duran anneleri, babaları, evlatları, eşleri var ve bu milletin yüreğinde Çanakkale ruhu, her zaman dimdik ayaktadır" diye konuştu.

Garnizon Şehitliğindeki programda Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua ettirildi. Yapılan duanın ardından protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla tören sona erdi.