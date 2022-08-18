Kütahya Valiliği, Büyük Zafer’in 100. yıl coşkusunu sokak sanatçılarının canlı heykel performansıyla yaşatıyor.

Kütahya Valiliği, Büyük Zafer’in 100. yıl coşkusunu sokak sanatçılarının canlı heykel performansıyla yaşatıyor.

Valilik himayesinde yürütülen 100. yıl kutlamaları çerçevesinde, sokak sanatçıları Büyük Zafer’in ruhunu İstanbul’da yaşattı.

Büyük Zafer’in destanlaşan kahramanları Şehit Sancaktar Mehmetçik, Yüzbaşı Şekip Efendi, Sakatların İsmail, Kara Ali Çavuş ve oğlu Onbaşı Mehmed, canlı heykel gösterisiyle tanıtıldı.

Karaköy İskelesi ve Kadıköy İskelesi’nde düzenlenen gösteri esnasında vatandaşlara 100. yıla özel basılan “Dumlupınar 100. Yıl Gazetesi” dağıtıldı.

Büyük Zafer’in sokak sanatıyla anlatıldığı, vatan ve bayrak vurgusu yapılan gösteri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

7’den 77’ye alanı dolduran vatandaşlar canlı heykellerle bol bol fotoğraf çektirip, anı ölümsüzleştirdi.

Büyük Zafer’in 100. yıl coşkusunu ülke genelinde yaşatmak için etkinliklerin tüm yıla yayıldığını kaydeden Vali Ali Çelik, “Sokak sanatçılarımız, canlı heykel performanslarıyla o günün kıyafetleri, o günün yaşanan zorluklarını ve hislerini verecek şekilde bir canlandırma yapıyor. Gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz. Büyük Zafer’imizin 100. yıl coşkusuna ortak olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.