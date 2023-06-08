Gaziantep Ticaret Odası koordinasyonunda çalışmalarını yürüten TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen ve toplam 200 bin TL ödüllü “Yeni Hayaller Girişimci Fikirler” girişimci iş fikirleri proje yarışmasında finale kalan birbirinden geliştirici ve inovatif 7 proje kıyasıya yarıştı.

GTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen final programında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, GTO Başkan Vekili Taner Özdurak, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GTB Başkanı Mehmet Akıncı ve TOBB Gaziantep GGK Fahri Başkanı Cengiz Konukoğlu jüri koltuğunda otururken, yarışma finaline gençlerin ilgisi yoğun oldu.

“Bütün planlarımızı Gaziantep’te girişimci eko-sistemi oluşturmak üzerine kurguluyoruz”

Final programının açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Gaziantep GGK Başkanı Sinan Köksüzer, TOBB Gaziantep GGK olarak bütün plan ve çalışmaların Gaziantep’te girişimci eko-sistemi oluşturmak ve girişimciliği desteklemek üzerine kurguladıklarını belirterek, “Bu maksatla yola çıktığımız ve hazırlıkları yaklaşık 4 aydır devam eden yarışma işte bu çabanın bir ürünüdür” dedi.

Yarışma için Türkiye’nin pek çok ilinden 120 başvuru yapıldığını ifade eden Köksüzer, bütün başvuruların İcra Komitesi üyelerinden oluşan seçici kurul tarafından dikkatle ve titizlikle incelendiğini, bu inceleme neticesinde de 32 projenin yarı finale kaldığını, yüz yüze ve online yapılan değerlendirmeler sonrasında ise 7 finalist projenin belirlendiğini aktardı.

“Katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz”

Projeleri ve iş fikirlerini değerlendirirken özellikle ticarileşmeye, prototip geliştirilip geliştirilmediğine, proje çıktılarına, verilere ve projenin ya da iş fikrinin hangi problemi çözdüğüne odaklandıklarını vurgulayan Sinan Köksüzer, “Projenin veya iş fikrinin gelişerek zamanla katma değeri yüksek bir ürün veya hizmet hâline gelmesi, bir ihtiyacı karşılaması ve uzun vadede Türkiye’nin ihracatına da katkı sağlayan bir çıktısının olması bu yarışmanın en temel hedefidir. Artık ülkemiz ve bölgemizdeki yatırımcılar ve iş insanları, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeli ve Türkiye bu ürünleri ihraç eden bir ülke konumuna gelmelidir. Gayretli çalışmalarımız ve sahip olduğumuz inanç bizi o günlere mutlaka ulaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Buralar girişimcinin harman olduğu yerlerdir”

Köksüzer ardından kürsüye gelen GTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. Tuncay Yıldırım, “Biz Gazianteplilere ‘Nasıl başarıyorsunuz?’ sorusu yöneltildiğinde; ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş başarı hikâyemizi şehrimizin girişimci ruhuna bağlayarak anlatırız. Buralar girişimcinin harman olduğu yerlerdir Ülkemizde pek çok alanda rol model olan Gaziantep’in girişimcilik ekosisteminin de örnek teşkil etmesi, ülkenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sunmasını arzu ediyoruz. Bu da ancak daha fazla girişimciyi bu ekosisteme dâhil etmekle ve bu kültürü geliştirmekle mümkündür” dedi.

“Nitelikli girişimcilik evresine geçişi hızlandırmamız lazım”

Gaziantep girişimcilik ekosisteminin artık nicelikten öte niteliğin sorgulandığı bir evreye gelmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, konuşmasında şunları söyledi: “Katma değerli ürün ve hizmet sunan girişimcilik örneklerini çoğaltmalıyız. Sürdürülebilirlik için, rekabet için, kazanç için bunu yapmak zorundayız. Ama buradaki kazanç sadece maddi kazanç değil. Kalkınmaya da hizmet eden, sosyal tarafı da olan bir kazanç sağlayan nitelikli girişimcilik evresine geçişi hızlandırmamız, desteklememiz lazım. Üniversitelerimizin, Oda ve Borsalarımızın şehrimizdeki girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve desteklemek üzere girişimcinin ihtiyacı olan bilgi, koçluk ve network desteği sağlayan birçok çalışması var. Bir girişimin hayat bulması için gerekli olan unsurlardan biri de elbette başlangıç sermayesi. Bu tarz yarışmalar da bu noktada cesaretlendirici ve teşvik edici oluyor. Girişimcilere bu fırsatı oluşturdukları için TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulumuzu tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından final heyecanının başladığı yarışmada finalist 7 projenin sunumu gerçekleştirildi. Sunumların ardından jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu ise toplam 200 bin TL değerindeki ödülü paylaşan ilk 3 sıralaması şu şekilde oluştu: 1.Proje Meryem Kılıç - Üriner Örnek Toplama Aparatı. Mesane/Üriner kateterizasyon, idrar akışının sürekliliğini sağlamak için idrarın çıkış yoluyla mesane içine, içi boş bir tüp (kateter/sonda) yerleştirilmesi. 2.Proje Furkan Kekil - Hayatı Bırakma. Kas hastalığına bağlı olarak görmede problem yaşayan insanların bu sorununu ortadan kaldırarak hayatlarına dokunmak amacıyla üretilen akıllı gözlük. 3.Proje Şule Kozanoğlu - Çöpten Biyoplastiğe Yıllık 100 bin tonluk atık işleyen, Gaziantep Mekanik Biyolojik Ayrıştırma tesisindeki evsel organik atıklardan elektrik eldesi sonucu açığa çıkan organik atıktan, selüloz elde edilmesi ve bu selülozdan su tutma kapasitesi yüksek, maliyeti düşük polimerik jel elde edilmesi.

Mansiyon ödülü verilen diğer projeler ve proje sahipleri ise Rabia Altay (Inviato), Hasan Ali Günenç (Tarım Robotu), Maksut İnce (TUSMEC), Şeyda Nur Koçak (Akıllı ve Kişiselleştirilmiş İnhaler Cihaz) oldu.

Gençlerin ve iş dünyası temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği final programında GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, GTO Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, TOBB KGK Başkanı Ayşen Ahi, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı İbrahim Sarıca, GAGİAD Başkanı Cihan Koçer de yer aldı.