Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel afetinde hasar gördüğü için yıkılan müftülük binasının yeni temeli atıldı.

Kastamonu’da, 11 Ağustos 2021’de yaşanılan sel felaketinde hasar gördüğü için yıkılan Bozkurt İlçe Müftülük binasının yerine yeni bir proje ile yeniden bina yapılacak. Yapımına başlanan müftülük binasının temeli Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın katılımı ile atıldı.

Temeli atılan yeni hizmet binasında Kur’an kursu, gençlik merkezi ve müftülük hizmet binası yer alacak. İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından yapılan dua sonrası Vali Çakır, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık tarafından inşa edilecek binanın temeline ilk beton döküldü.

Törende İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Abana Kaymakamı Salih Ağar ve İl Müftüsü Mustafa Bilgiç de hazır bulundu.