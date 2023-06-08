Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri başladı. Şampiyonada 11 farklı ülkeden 14 kadın 14 erkek hentbol takımı mücadele ediyor.

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Plaj Hentbolu 2023 Finalleri başladı. Sabah saat 09.00’da ilk düdüğün çalmasıyla başlayan maçlar, kıyasıya mücadele ile sürdü. İlk turda 6 kadın 6 erkek takımı mücadele ederken, günün ilerleyen saatlerinde Türkiye’yi temsil edecek olan Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol takımı sahaya çıkacak. Konyaaltı Sahili’nde maç izleyerek kefili bir gün geçirmek isteyen vatandaşlar ise tribünlerdeki yerini aldı. Düzenledikleri şampiyonanın hem Konyaaltı hem de Antalya için büyük bir önem taşıdığını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, maçların ücretsiz olduğunu ifade ederek, “Kentimizin sportif faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Özellikle böyle büyük organizasyonlar düzenlememizin sebebi, hem Antalya’nın spor turizmine katkı sağlamak hem de yurttaşlarımızı bu tarz spor aktivitelerine yönlendirmek. Ev sahipliğini yaptığımız Avrupa Plaj Hentbolu 2023 Finalleri bugün başladı. 11 Haziran Pazar günü sona erecek. Müsabakaları izlemek isteyen yurttaşlarımız, belediye ana hizmet binamızın Konyaaltı Sahili bandında bulunan alana gelebilir ve maçları ücretsiz izleyebilir. Müsabakalarda yer alan başta takımımız olmak üzere tüm takımlara başarı diliyorum” şeklinde konuştu.