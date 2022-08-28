Yönetmenliğini Zafer Özgentürk’ün, metin yazarlığını ise Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Mustafa Özke’nin yaptığı "Büyük Saat’ten Taşköprü"ye adlı kısa metrajlı belgesel Adana’da Altın Koza Film Festivali’nde finale kaldı.

Yönetmenliğini Zafer Özgentürk’ün, metin yazarlığını ise Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Mustafa Özke’nin yaptığı "Büyük Saat’ten Taşköprü"ye adlı kısa metrajlı belgesel Adana’da Altın Koza Film Festivali’nde finale kaldı.

Yönetmen Özgentürk, bir yılda tamamlanması planlanan 10 belgeselden oluşacak serinin ilkinde kentin Seyhan Nehri’nin Seyhan ve Yüreğir yakalarını birleştiren, dünyada halen kullanılan en eski köprülerden biri olan Taş Köprü’nün yer aldığını söyledi.

Projedeki amacın kentin tarihi, kültürel mirasının belgelenmesi olduğuna dikkati çeken Özgentürk, “Metin-öykü yazarlığını Mustafa Özke’nin yaptığı Büyük Saat’ten Taş Köprü’ye adlı belgesel ile Tarihi Han, Ulu Cami, Büyük Saat ve Taş Köprü gibi kentin tarihi simgeleri küçük bir kızın öyküsü üzerinden izleyiciye sunuldu. Proje tamamlandığında belgesellerin Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki festivallerde gösterimi yapılacak” dedi.

Adana’da 385 yılında Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan Taş Köprü ile Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaptırılan en uzun saat kulesi olan Büyük Saat Kulesi’nin öyküsel bir anlatımla ilk kez çekildiği belgeselde oyunculuğu Perihan Özgentürk ile Göksu Deniz Özke üstlendi.

Görüntü yönetmenliğini de Zafer Özgentürk’ün yaptığı belgeselde anlatıcılığı Selda Bilget, sanat yönetmenliğini Cem Güzel, ses mixi Cumali Yılmaz, kamera asistanlığını Baran Erdoğan, Dronla görüntülemeyi Öner Aydın, görsel efektleri Cihan Yılmaz, İngilizce çeviriyi ise Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Özke Deniz Özker gerçekleştirdi.