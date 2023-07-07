Ege Bölgesi’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın’a kurulan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü projesi çerçevesinde desteklenen Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin genel kurulu gerçekleştirildi. Pamuğun uygun şartlarda depolanması ve saklanması ile birlikte pamuk sektörü için önemli yatırımlardan olan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Genel Kurulu’nda, projenin mevcut saha çalışmaları ve süreçleri konusunda istişarelerde bulunuldu.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel’in başkanlığında düzenlenen genel kurula, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Genel Sekreteri Neslihan Duymaz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yağcıoğlu, Söke Ticaret Borsası Genel Sekreteri Hülya Erman Aydoğan, Mali Müşavir Ömür Yıldıran ve Lisanslı Depo Sorumlusu Turgay Meşe katıldı.