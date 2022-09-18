Zonguldak açıklarında oluşan palamut bolluğu nedeniyle bütün kayıklar Zonguldak’a akın etti. Palamut bolluğu tezgahlara da yansıdı.

Zonguldak açıklarında oluşan palamut bolluğu nedeniyle bütün kayıklar Zonguldak’a akın etti. Palamut bolluğu tezgahlara da yansıdı.

Zonguldak’ta 1 Eylül’de kalkan av yasağının ardından denizlerden palamut fışkırdı. Palamudun Zonguldak açıklarında olduğunu duyan balıkçılar kayıklarını alarak Zonguldak’a akın etti. Öte yandan İstanbul, Ordu, Samsun ve Giresun ilinden de birçok balıkçının Zonguldak’a geldiği öğrenildi. Palamut bolluğu tezgahlara da yansıdı, palamudun tezgahlarda 5 tanesi 100 TL’den satıldı.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Şu anki durum Allah’ın işi. Allah bu sene bize veriyor inşallah böyle gider. Şu anda bütün Türkiye’nin kayıkları, İstanbul, Ordu, Samsun, Giresun, herkesin kayıkları Zonguldak civarında. Akçakoca-Amasra arası balıkçılar burada. Burada yoğunlaştı. Değişiyor boy boy. Büyük damar da var. Orta damar da var. Şu an balık Zonguldak civarında. Biz de 5 tane 100 TL halkımıza balığı veriyoruz. 4 gündür kafamızı kaldıramıyoruz. Et almış başını gidiyor. Adam alıyor evine balığı 3 gün palamut yiyor. Kızartıyor yiyor, 1 haftadır palamut bolluğu çıkıyor. İnşallah böyle devam eder gariban balık yer” dedi.