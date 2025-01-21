Kocaeli’de düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, 39 ilden 130 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Eray Şamdan Spor Salonu’nda başladı. 6 gün sürecek şampiyonada 39 ilden 130 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu’nun liderliğinde düzenlenen açılış törenine, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer de katıldı. Katılımcılar sporculara başarılar dileyerek organizasyonun güzel geçmesi temennisinde bulundu.