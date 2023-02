Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te birbirinden ilginç çalışmaları ile gündeme gelen HBX AR-GE ekibi, Büyük İskeder’e ithaf ettiği akıllı antibiyotik ile kansere çare olmaya çalışıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te birbirinden ilginç çalışmaları ile gündeme gelen HBX AR-GE ekibi, Büyük İskeder’e ithaf ettiği akıllı antibiyotik ile kansere çare olmaya çalışıyor.

Ege Bölgesi içerisinde yer alan endemik bitkiler ile AR-GE faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX AR-GE(BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri kapsamında yaklaşık 13 yıldır akıllı antibiyotik üzerinde çalıştıklarını belirten Karya Farma HBX AR-GE Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, her yıl milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği kansere karşı çalıştıklarını ve Büyük İskender’in adını verdikleri bu çalışmadan umutlu olduklarını söyledi.

UICC (Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü) tarafından kanser konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 4 Şubat’ın Dünya Kanser Günü olarak anıldığını kaydeden Başlık, “Her yıl görülen 19 milyon yeni kanser vakasının yüzde 30-50’sinin önlenebilir olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2020 verilerine göre Türkiye’de 233 bin vaka tahmin edildiğini, bunun 2040 yılında her yıl için 392 bine çıkacağını öngörmektedir. Verilere göre; Türkiye’de kanser ölümleri 2020 yılı için 126 bin civarında olup, 2040 yılında bu rakamın 233.000’e çıkması öngörülmektedir” diyerek çağın en önemli hastalıklarından biri olan kansere karşı mücadele için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

“Erkeklerde en çok akciğer, kadınlarda meme kanseri görülüyor”

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de ilk beş sırayı erkeklerde akciğer/solunum yolları, prostat, kalın barsak, mesane, mide kanseri; kadınlarda meme, tiroid, kalın barsak, uterus, akciğer/solunum yolları kanseri aldığını belirten Başlık, kanserin artık her yaşta görülen ırk, cins, ülke ayrımı gözetmeyen bir hastalık olduğunu belirtti.

Yaş grupları hastalıklara göre değişmekle birlikte, kanserin genel olarak 50’li yaşlardan sonra daha sık görüldüğünü kaydeden Karya Farma HBX AR-GE Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, “Verilere göre; kanser sıklığı yüz binde 225 olarak bildirilmiştir. Yaşam süresinin uzaması, nüfus artışı, yaşam tarzı gibi nedenlerde Türkiye’de de her geçen gün kanser sayısı artmaktadır. Ülkemizde 30 bini aşkın akciğer kanseri görülmektedir. Ülkemizde 0-14 yaş grubunda çocuklarda ise her yıl 3 bin civarında kanser görülmektedir. Dünyada ve Türkiye’de hastalıklar arasında kanser ikinci ölüm nedeni olarak kayıtlarda yerini almaktadır. İyileşme oranı ise gelişmiş ülkelerde yüzde 42 ile yüzde 55 arasında değişmekle birlikte düşük gelir kategorisindeki ülkelerde iyileşme oranı yüzde 20’lerin altına da düşmektedir. Karya Farma HBX AR-GE olarak kansere karşı yaklaşık 13 yıldır devam eden çalışmalarımızda önemli mesafe kat ettik. İnşallah kanserde umut olacak paylaşımı önümüzdeki süreçte paylaşacağız” dedi.