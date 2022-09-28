Gölcük, 2 Ekim Pazar günü büyük heyecana sahne olacak Downhill Cup’a ev sahipliği yapacak.

Gölcük, 2 Ekim Pazar günü büyük heyecana sahne olacak Downhill Cup’a ev sahipliği yapacak.

Gölcük Belediyesi’nin desteğiyle Gölcük Saraylı parkurunda yapılacak olan Downhill Cup’ta dağ bisikletçileri, en iyi sürüşlerini göstererek dereceye girmek için yarışacaklar. 2 Ekim Pazar günü Saat 14.00’da Saraylı’nın tepelerinde başlayacak yarış, saat 17.00’da köy meydanında tamamlanacak. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelecek olan 53 sporcunun katılacağı ödüllü dağ bisikleti yarışması, “Elitler, Master, Küçükler ve Kadınlar” kategorilerinde yapılacak.

Gölcük’teki yarışın organizasyonunu yapan Gökmen Binici, "Bu sporun gelişmesi adına dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen Downhill Cup’ı, Gölcük Saraylı parkurunda Gölcük Belediyemizin desteğiyle yapıyoruz. Bizim önceliğimiz, dört bir tarafı dağlarla çevrili ülkemizde gençlerimize dağ bisikleti sporunu sevdirmek ve profesyonel olarak yapmalarını sağlamak. Gölcük yarışına da 53 sporcumuz katılacak ve ağırlıklı olarak gençler olacak. Bu noktada, bizlere destek olan Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaları izlemeye de tüm Gölcüklüleri davet ediyorum" dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise "Spor kenti Gölcük hedefiyle alternatif sporlarında ilçemizde yapılmasına önem veriyoruz. Dağ bisikleti yarışları da bunlardan bir tanesi. Büyük heyecana sahne olacağını düşündüğüm yarışmaya katılacak bisikletçilere başarılar diliyor, hemşehrilerimizi de izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.