Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Ankara Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde 10’da 10 yaparak şampiyon oldu. Kupasını Kulüp Başkanı Zafer Tekbudak’tan alan şampiyon takımın hedefi; Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselmek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Ankara Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde 10’da 10 yaparak şampiyon oldu. Kupasını Kulüp Başkanı Zafer Tekbudak’tan alan şampiyon takımın hedefi; Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselmek.

Başkentte sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi sporun her branşına destek vermeye devam ediyor. ABB bünyesinde yer alan spor kulüpleri; ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı rekoru kırarak adından söz ettirmeye başladı.

Şampiyon EGO Spor Basketbol

Ankara Büyük Erkekler Ligi’nde çıktığı 10 müsabakadan 10’unu kazanarak ligde şampiyonluğu iki hafta önceden garantileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını Kulüp Başkanı Zafer Tekbudak’ın elinden aldı.

Kupa Töreni’nde konuşan EGO Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekbudak, “Takımı kurduktan kısa bir süre sonra mücadeleye başladık. 10 maçta 10 galibiyet alarak ligde şampiyon olduk. Şampiyonluğumuzu bugün burada büyük bir coşkuyla kutladık. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız çok büyük performans gösterdiler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bize her türlü desteği verdi. Bizim gücümüzün devamını sağladı. İnşallah bundan sonra da başarılı sonuçlar alacağız. Bütün branşlarımızda madalyalar toplamaya devam edeceğiz” dedi.