Antalya’da bir berber, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından şehre gelen depremzedelere 3 ay boyunca ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Antalya’da bir berber, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından şehre gelen depremzedelere 3 ay boyunca ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan bölgede bulunan binlerce insanın başka şehirlere nakilleri de devam ediyor. Turizm kenti Antalya’ya şu ana kadar 100 binden fazla depremzede geldi. Şehre gelen depremzedelerin yaklaşık 70 bine yakını otellerde kalırken, binlerce kişi de KYK yurtlarına yerleştirildi. Birçok insan ise yakınlarının yanında kalmayı tercih etti.

"Depremin acısı hepimizin acısıdır"

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi’nde berber Eyüp Ensar Yıldırım, şehirde yaşayan depremzedelere ücretsiz hizmet vermeye başladı. Yıldırım, AFAD ekiplerinden alınan belge ile kendisine başvuran depremzede vatandaşların 3 ay boyunca ücretsiz olarak tıraş edeceğini belirtti. 23 yıldır mesleğini yaptığını belirten Yıldırım, "Depremin acısı hepimizin acısıdır. Çok büyük bir afet oldu. Ülkemizin 10 ilini de tüm illerini etkileyen bir afet oldu. İnsanların canı, bizim de yüreğimiz yandı. Acımızı tarif edemiyoruz. Ben de buna istinaden depremzede kardeşlerime yapmak istediklerimi yaptım. Mesleğim gereği onlara bir yardımım dokunsun istedim" dedi.

"Bu şekilde daha güçlü bir ülke oluruz"

3 ay boyunca depremzedelerin tıraşlarını ücretsiz yapacağını belirten Yıldırım, "Elimden geldiği kadar yapacağımı yapacağım. Şu an için böyle bir karar aldım. Bizim esnaf olarak şu anda insanlarımıza yardımcı olmamız lazım. Gıda ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Bu şekilde daha güçlü bir ülke oluruz. Bu basit bir deprem değil. Bu başka illerde de olabildi" şeklinde konuştu.