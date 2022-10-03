Sinop’ta yaşayan Kazım Özekes, 131 yıl önce dedesinin babası tarafından başlatılan bıçakçılık mesleğini dördüncü kuşak olarak sürdürüyor. Özekes tarafından paslanmaz çeliğin özenle işlenmesiyle üretilen bıçaklar, boynuz kemiğinden saplarının eklenmesiyle adeta sanat eserine dönüşüyor.

Sinop’ta yaşayan Kazım Özekes, 131 yıl önce dedesinin babası tarafından başlatılan bıçakçılık mesleğini dördüncü kuşak olarak sürdürüyor. Özekes tarafından paslanmaz çeliğin özenle işlenmesiyle üretilen bıçaklar, boynuz kemiğinden saplarının eklenmesiyle adeta sanat eserine dönüşüyor.

Aile mesleğinin nasıl başladığını anlatan Kazım Özekes (38), asıl mesleği tüfek ustalığı olan dedesinin babası Hüseyin Bey’in 1890 yılında el yapımı kaliteli bıçaklar da üretmeye başladığını ve bu sanatı oğlu Ali Bey’e aktardığını söyledi. Kazım Özekes, ardından babası Cengiz Özekes’e aktarılan aile mesleğinin dördüncü kuşak olarak son temsilcisinin de kendisi olduğunu kaydetti.

Mesleği çocukluk yıllarında, okuldan arta kalan zamanlarda babasının yanında öğrendiğini belirten Kazım Özekes, “1990’lı yıllarımda çocukluğumda okul harici zamanlarım hep dükkanda geçti. Okul bittikten sonra 2000’li yılların başından itibaren de sürekli olarak mesleği yapmaya babamla birlikte devam ediyorum” dedi.

Her biri kendi tasarımları olan, av tipinden meyve bıçağına kadar her türlü bıçağı paslanmaz çelik kullanılarak el emeği özel ürünler olarak ortaya çıkardıklarını dile getiren Özekes, “Mutfak türü günlük kullanım, kasap bıçakları, kurban bıçakları, yöresel bıçaklar var. Eskiden kırsal kesimde insanların üzerinde taşıdıkları bıçaklar, kamp koleksiyon ve doğada kullanılacak türden bıçaklar var” diye konuştu.

Sap kısmında en çok geyik boynuzu kullanılıyor

Sap için ilkbahar aylarında geyiklerin doğaya bıraktığı boynuzları temin ettiklerini söyleyen Özekes, “Saplarda doğal malzemeler kullanıyoruz. Geyik boynuzu, manda boynuzu, gül ağacı kökü, kök zeytin, bazı yurt dışından gelen ithal tropikal ağaçlar var. Çeliklerde genellikle Alman ve Fransız menşeili çelik kullanıyoruz. Geyik, doğal yaşantısında her yıl ilkbaharda doğaya boynuzunu bıraktığından dolayı temin etmek için herhangi bir hayvan zarar görmüyor, yalnızca manda boynuzunda kesimhanelerde et olarak kesilen hayvanların boynuzlarından temin ediliyor” ifadelerini kullandı.

İşlenen koleksiyon türü bıçaklardan çok sayıda bürokrata ve ünlü isimlere gönderdiklerini söyleyen Özekes, “Daha önce cumhurbaşkanı, eski başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri, iş adamları gibi gerek kendi siparişlerinde gerekse başkalarına hediye amaçlı imal ettik. Yurt dışına gönderiyoruz ama pandemiden dolayı kargo konularında sorunlar yaşandı. Bir de dünya genelinde biraz ekonomik sıkıntılar olması doğal olarak bizi de etkiledi” dedi.

Yeni neslin daha çok teknolojiye yatkın olduğunu, bıçaklara ilgi duymadığını vurgulayan Özekes, giderek bu tür sanat ve el işçiliği gerektiren mesleklerin kaybolduğunu söyledi.