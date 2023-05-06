14 Mayıs tarihinde yapılacak genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı saha çalışmalarına tempo arttırarak devam ediyor.

Bursa’da girilmedik kapı, sıkılmadık el kalmasın mottosuyla çalışmalarına devam eden Alfatlı, çalışmalarına Büyükorhan’da devam etti.

Önceki günlerde restore edilerek tekrar ilçe ve komşu ilçe halkının kullanımına açılan resmi açılışı yapılan Tarihi Büyükorhan Cuma Pazarı’nın açılışına katılan Alfatlı açılış ile ilgili şunları söyledi: "“Çevre il ve ilçelerden gelenlerin de yoğun ilgi gösterdiği tarihi 400 yıllık Cuma Pazarı hem ticaretin gelişmesine hem de ilçeler arasında dostluğun pekişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Pazarımızı restore eden emeği geçen herkesi ayrıca tebrik ediyorum. Umarım pazarımız yeni çehresi ile bölge ekonomimize, Büyükorhan’lı hemşerilerimize önemli kazançlar sağlayacaktır. Bölgemize hayırlı olsun” diyerek görüşlerini paylaştı.

Cuma pazarının açılışının ardından Alfatlı önderliğinde BBP heyeti pazarı gezerek partisine genel seçimlerde oy istedi. “İlk defa baraj derdi olmadan seçime giriyoruz. Ben inanıyorum ki Büyükorhanlılar kendi yöresinden en çok aday gösteren partimize teveccüh göstereceklerdir. Ben kendim Kozubudaklar köyünden eşim de Büyükorhan’dan. Adaylarımız içerisinde dağ yöresinden ve Büyükorhan’dan toplamda altı adayımız var. Bu seçimlerde baraj sıkıntısı yok. Hemşerilerimizden bir oy BBP’ye bir oy da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy istiyoruz” dedi.

Pazar ziyaretinin ardından Alfatlı ve arkadaşları Büyükorhan Kaymakamı Furkan Öztürk, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve Büyükorhan Muhtarlar derneğini ziyaret ettiler başarı dileklerini iletti.

Alfatlı ile beraber Büyükorhan’daki saha çalışmasına BBP Bursa İl Başkanı Av. Haldun Filizli, İl Başkan Yardımcısı Av. Ömer Faruk Alfatlı, Milletvekili adayları İsmail Demir, Şaban Demir, Kadriye Öz, Hasan Uslu, Orhaneli İlçe Başkanı Kamil Salar ve partililer de katıldı