Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, kendini Büyük Birlik Partisi ailesinden hisseden herkesi parti teşkilatlarına üye olmaya davet etti.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, kendini Büyük Birlik Partisi ailesinden hisseden herkesi parti teşkilatlarına üye olmaya davet etti.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, parti teşkilatına üye olmak isteyen herkese çağrıda bulundu. Bununla ilgili Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ile Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü yaptıkları ortak açıklamada, "Son dönemde Büyük Birlik Partisi ailesine göstermiş olduğunuz teveccühten ötürü her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin bu cesur duruşu takdire şayandır. Din, devlet, millet ve bayrak hassasiyeti olan her vatandaşımız Büyük Birlik Partisi bünyesinde siyaset yapabilir. Bu sebepledir ki bize ve arkadaşlarımıza hiç kimse baskı yapamaz ve hiçbir güç bize ne yapacağımızı söyleyemez. Bu vatanın öz evlatlarının şahlanışını hazmedemeyen kesimlerin farkındayız ve hepsini bizlerde çok yakından takip etmekteyiz. Her bir dava arkadaşımız, bizim ailemizin bir parçasıdır ve bütün gücümüz kendisinindir. Kendisini Büyük Birlik ailesine ait hisseden herkesi, hangi siyasi partide olursa olsun Büyük Birlik Partisi Kocaeli teşkilatlarına üye olmaya davet ediyorum. Bize kimse baskı yapamaz. Millet varsa biz varız, biz varsak millet var" ifadelerini kullandılar.