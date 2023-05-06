Büyük Birlik Partisi Gebze İlçe Başkanlığı açılışına katılan BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu şu an sağ olsaydı bizim gözlerimizden öper, bizi yanından bir saniye bile ayırmazdı. Seçimler bittikten sonra gücümüz kuvvetimiz daha da iyi olunca milletimin önünde söz veriyorum. Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadete yürümesinde katkısı olan bütün hainleri teker teker bulup onlara asrın cezasını vermezsek namerdiz. Onlara yapacaklarımızı kendileri bile bilmek istemezler" dedi.

Büyük Birlik Partisi, Gebze’de ilçe başkanlığını açtı. Açılışa, BBP Kocaeli birinci sıra milletvekili adayı Şerafettin Akdemir, BBP Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, Alperen Ocakları il Başkanı Cüneyt Engin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan BBP Kocaeli birinci sıra milletvekili adayı Şerafettin Akdemir, “Önümüzdeki bu süreç içerisinde sizlerden beklentilerimiz var. Sizin için sizden vekalet istiyoruz. Bu vekaleti de Allah’ın izniyle en güzel şekilde yapacağımıza da söz veriyoruz. Bugün sizin oyunuza talibiz. En güzel şekilde buna başarabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

"Günde 5 bin adet çorba dağıtacağımız aşevimizi sizlerle birlikte açmanın gururunu onurunu yaşıyorum"

Alperen Ocaklarının ve BBP’nin yaptıklarından bahseden Alperen Ocakları İl Başkanı Cüneyt Engin, "Umuttepe’de Türkiye’nin en büyük özel aşevi olma özelliği taşıyan kompleksi kurduk. Kompleksimiz 750 metre kapalı alandan oluşuyor. Burada her gün 3 bin öğrencimize ücretsiz yemek veriliyor. Bunun beraberinde öğrencilerin sosyal aktivitelerini yapabileceği alan oluşturduk. Biz vatanımızla, milletimizle dertlenen kişileriz. Geçmişini bilen, geleceğine yön verebilen, ezanına, milletine, bayrağına dikkat eden gençler yetiştirmek istiyoruz. Burada günde 5 bin adet çorba dağıtacağımız aşevimizi sizlerle birlikte açmanın gururunu, onurunu yaşıyorum. Biz bunları yaparken devletin hazinesinden ve kasasından hiçbir yardım almıyoruz. Bunu BBP ve Alperen Ocakları kadrosundaki teşkilatlarımızla yapıyoruz. Sizlerden vekillik seçimlerinde destek bekliyoruz. Allah nasip ederse daha da güçlendikten sonra projelerimizi büyüteceğimize söz veriyoruz. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayacağınızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gebze’den de bir milletvekilliğini meclise yollayacağız. Hakka haykıracağız"

"Buralara gelmek kolay olmadı. Sizler için mücadele ettik" diyen BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, "Bir milletvekili gerekirse 2 milletvekili çıkarıp mecliste hakkı haykırmak için bu mücadelenin içerisindeyiz. Şerafettin başkanım büyüklerinin önünde konuşamadı. Biz sizlere büyüklerinin önünde konuşamayacak edepte bir milletvekili sunduk. Muhsin başkanımın bir sözüyle bitirmek istiyorum. ’Allah’a vereceğiniz hesap ile siyasette millete, tarihin huzurunda vereceğiniz hesap arasında fark yoktur.’ Allah rızası için biz bu siyaseti yapıyoruz. Sizin sayenizde daha güçlü yapacağız. İnşallah Gebze’den de bir milletvekilliğini meclise yollayacağız. Hakka haykıracağız" şeklinde konuştu.

"Bizim önümüze çok engeller koydular"

Parti hakkında konuşan BBP İl Başkan Yardımcısı Metehan Küpçü, “Düne kadar baktığınızda Gebze’de teşkilatlarını tam manasıyla tamamlayamamış, kentin bir bölümünde siyaset yapıp tamamında siyaset yapabilme özgürlüğüne sahip olmayan bir teşkilattık. Bugün geldiğimiz noktada Allah’ın izniyle Kocaeli’nin en güzel il ve ilçe binalarına sahip teşkilatın mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Bizim önümüze çok engeller koydular. Fazla uzağa gitmeye gerek yok en yakınlarımız bile yaptı. Bizim adımızın Yılmaz olduğunu onlarda bilmiyordu. Biz siyaseti normal, sıradan siyasi partilerin yaptığı gibi yapmaya çalışmadık. Biz fark oluşturmak istedik. Biz bunları yaparken bize ’Deli’ dediler, ’Bunların uğraştığı işe bak’ dediler. Arkadaşlarımın hepsine kefilim hepsi birer matematik uzmanı. Edebiyat ve felsefe alnında da birçok hocadan daha iyiler" dedi.

"Geldiğimiz noktada her 3 evladımızdan biri kendini deist ve ateist olarak adlandırıyor"

Umuttepe’de aşevini açtıklarında karşılaştığı tepkiyi anlatan Küpçü, "Bize, ’Aşevini çarşıya yapsaydınız belediyeyi almanız daha kolay olurdu’ dediler. Biz belediyeyi almak, oy almak için insana yemek yedirecek birine benziyor muyuz? Allah bize ne öyle bir feraset verdi, ne de öyle bir aile yapısında yetiştik. Bizim yarınlarımız var. Biz 10-20 yıl sonraya satılmamış, kimsenin adamı olmamış, tertemiz pak nesiller yetiştirmenin sorumluluğunu taşıyan bireyleriz. Geldiğimiz noktada her 3 evladımızdan biri kendini deist ve ateist olarak adlandırıyor. Bizim evlatlarımızı zehirlediler. Biz zehirlenen evlatlarımızı tek başına mı bırakacaktık, bırakmayacağız. Onlara çok güzel ortamlar açtık. Çocuklarımız ücretsiz yemekleri yerde kültürel alanda hayatlarımızı ve aile yapımızı onlara aktardık, çok da başarılı olduk. Sol terör örgütleri bugün duruyor mu? Nasıl çalışmalar yapıyorlar, nasıl evlatlarımızı kandırıyorlar. Onlara evlatlarımızı yem etmememiz lazım. Gençlerimizi eğer kurtarırsak, yarınlarımıza yön verebilirsek önümüzdeki yüzyılda lider Türkiye formatına inşallah ülkemizi sokacağız. Hep beraber muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız" diye konuştu.

"Şehit başkanımızı şehadete yürümesinde katkısı olan bütün hainleri teker teker bulup onlara asrın cezasını vermezsek namerdiz"

Türkiye’de yapılan çalışmaların mimarından bahseden Küpçü, "Bunların mimarı Tük milletidir ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanı’nın bu millete olan hizmetini kimse bir kenara koyamaz. Bunun için diyoruz ki ‘Bir oy Büyük Birliğe, bir oy Erdoğan’a. 12 ilçemizin 12’inde de teşkilatları olan her gün aktif mücadele eden bir teşkilatız. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu şu an sağ olsaydı bizim gözlerimizden öper, bizi yanından bir saniye bile ayırmazdı. Seçimler bittikten sonra gücümüz kuvvetimiz daha da iyi olduktan sonra milletimin önünde söz veriyorum. Şehit başkanımızı şehadete yürümesinde katkısı olan bütün hainleri teker teker bulup onlara asrın cezasını vermezsek namerdiz. Onlara yapacaklarımızı kendileri bile bilmek istemezler. Bizim ve bazı siyasi partiler için diyorlar ki ‘Eğer onlara oy verirseniz oyunuz boşa gidecek’ diye söylemleri var. Vereceğiniz hiçbir oy boşa gitmeyecek. Üzerinizde de vebal vardır. Eğer buradan bir vekil çıkartamazsak, terör örgütleri mensupları eğer bir vekil çıkarırsa bu hepinize vebaldir. Bu hepinizin üstüne yüktür" şeklinde konuştu.