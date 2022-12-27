Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yılı sebebiyle ülke genelinde 87’ncisi düzenlenen ’27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu’ Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de yapıldı.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yılı sebebiyle ülke genelinde 87’ncisi düzenlenen ’27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu’ Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de yapıldı.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yılı sebebiyle ülke genelinde 87’ncisi düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu Turgutlu’da ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu, Turgutlu Yedi Eylül Stadyumunda gerçekleştirildi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin 8 kategoride yarıştığı koşuda öğrenciler Büyük Atatürk Koşusu madalyasına sahip olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Koşuda Küçük Kızlarda Elif Saruhan, Küçük Erkeklerde Veli Özdemir, Yıldız Kızlarda Hilal Çelik, Yıldız Erkeklerde Burak Emre Süngü, Genç Kızlar B Kategorisi’nde Berfin İnce, Genç Erkekler B Kategorisi’nde Mustafa Arslan, Genç Kızlar A Kategorisi’nde Ayten Bozkır, Genç Erkekler A Kategorisi’nde Hasan Yiğit Metin birinci oldu.

Atatürk Koşusunun madalya törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, Turgutlu Belediyesi başkan yardımcıları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren öğrencilere madalyaları ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.