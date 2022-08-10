Yozgat Belediyesi "Büyük Altyapı projesi" imza töreni düzenlendi.

Yozgat Belediyesi "Büyük Altyapı projesi" imza töreni düzenlendi.

Meclis salonunda düzenlenen imza töreninde bir açıklama yapan Başkan Köse; “Hamdolsun değerli büyüklerimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Adalet Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, milletvekillerimiz ile hep birlikte gayret ettik ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan 16 milyon Euro 5 yıl ödemesiz ve 20 yıl vadeli bir şekilde kaynağımızı sağladık. Bunu çözmek hem zorunluluk hem de sorumluluktu. Çünkü şehir içme suyumuzda yüzde 67 kayıp kaçak var. Yozgat belediyemiz her ay 7 milyon zarar ediyor. Biz bu yatırımla bu zararın da önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu memleketin parası. Biz göreve geldiğimizde kamunun, tüyü bitmemiş yetimin parası bizim paramızdan daha azizdir. Dolayısıyla bazı projeleri erteledik ki, alt yapı sorunu ortadan kaldıralım. Ardından da biz üst yapı ile yolumuzda devam edelim dedik. Yozgat Belediyemizin aynı zamanda bu 200 kilometrelik alt yapının 3’te biri asbestli borulardan oluşuyor. Asbestli borular artık kanserojen madde ürettiği kanıtlanmış durumda. Asbestli borular kullanılması yasak olan borular. Biz dedik ki hem ekonomimiz can bulsun hem de kendi sağlımızı da geçtik evlatlarımızın, torunlarımızın da sağlığı önem taşıyor. Biz sağlıklı borulardan sağlıklı su içirelim ve bu vebalden de kurtulalım istedik. Geleceğimiz için geleceğimizin teminatı için bu projeye baş koyduk. Tabi bu proje zaman aldı. Neredeyse 2 yılımızı aldı. Biz dedik ki şartlar ne olursa olsun keşke bu projeyi hayata geçirebilseydik de 2 yıl önce başlayabilseydik. Ama şartlar ve olanaklar ancak bugünü getirdi. Ama biz üzerimizdeki sorumluluk ve zorunluluğun farkındaydık. Şartlar ne olursa olsun. Belki alt yapıya yapılan yatırım göze gözükmez ama yüz yıllar boyunca dua alacak olan bir proje olacak” diye konuştu.