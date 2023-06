Kırmızı ve beyaz et fiyatlarının yaşanan anormal fiyat artışları yüzünden zor günler geçiren endüstriyel yemek sanayicileri, kötü gidişe karşı gerekli önlemler alınmazsa menülerden eti çıkarmak zorunda kalacakları uyası yaptılar.

2023 yılı başından itibaren kırmızı ve beyaz fiyatının yüzde yüzü geçen oranda artış olduğunu söyleyen endüstriyel yemek sanayicileri, spekülatif artışların durdurulmasını istedi. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, kırmızı ve beyaz etin maliyetlerine etkisinin yüzde 40 olduğunu belirterek, “Artık müşterilerimize et nedeniyle sürekli artan maliyetlerimizi anlatamıyoruz. Bir süredir uyguladığımız eskalasyon sitemi de soruna çözüm bulmaya yetmemeye başladı. Kırmızı ve beyaz etteki kontrolsüz artışın devam etmesi halinde maalesef menülerimizden eti çıkartmak zorunda kalacağız” dedi.

Coşkun Dönmez, her yıl kurban bayramı öncesinde kırmızı et fiyatının yükseldiğini ancak bu yıl beyaz ette de enflasyonun çok üzerinde nedensiz artış olduğunu ve bu durumun endüstriyel yemek sektörünü büyük bir açmaza soktuğunu söyledi. Başkan Dönmez, “Artık dayamıyoruz. Yeni kurulan hükümetten piyasadaki spekülatif artışlara çözüm bulmasını istiyoruz. Kırmızı ette artışın nedeni arz yetersizliğidir. Çünkü üreticiler kurban bayramı öncesinde fiyatların daha da artacağı varsayımı ile hayvanlarını kesime göndermiyor. Şap hastalığı da bu işin tuzu biberi oldu. Ama beyaz et fiyatlarının artmasını nedeninin, kimse açıklayamıyor. Çünkü beyaz ette maliyet artışı yılbaşından bugüne sadece yüzde 17 olduğu halde fiyatları yüzde 100 arttı.” Diye konuştu.

İthalat şart

Coşkun Dönmez kırmızı et fiyatlarının arz düşüklüğünden kaynaklandığını vurgulayıp acil olarak ithalat yapılarak bu arzın sağlanmasını da istedi. Hayvan yetiştiricilerin, fiyatların daha da artacağı beklentisi ile pazara hayvanlarını getirmediklerini vurgulayan Başkan Dönmez şunları söyledi: “Yeni kurulan kabineden beklentimiz bu soruna acil çözüm bulmasıdır. Kısa vadede fiyatların konsolide edilmesi için ithalat şart oldu. Yapılacak ithalattan sonra etlerin dağıtımında önceliğin endüstriyel yemek sektörüne verilmesini bekliyoruz. Bu konuda sektör dernekleri ile görüşülerek talepler belirlenmeli ve buna göre bir dağıtım ağı kurulmalıdır. İthalat yapılırsa yerli üreticilerin de hayvanlarını pazara getirmelerini umuyoruz. Bu sayede en azından artış kontrol altına alınabilir.

Bunun yanı sıra beyaz et sektörüne karşı da yaptırımlar getirilmesini bekliyoruz. Kırmız etteki arz eksikliğinden kaynaklanan fiyat artışını kopyalayıp fiyatlarını aynı oranda artırmalarına mutlaka önlem alınmalı. Rekabet Kurumu bu sektörü mercek altına almalı.”