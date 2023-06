BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim yarışının geride kaldığını belirterek, bundan sonrasında herkesin ekonomiye ve üretime odaklanmasını istedi. Dönmez, kırmızı ve beyaz ette yapılan spekülatif artışların geri alınmasını ve ‘Kıyas Enflasyonu’ oluşturulmasına karşı Rekabet Kurulu’nu göreve davet ettiklerin söyledi. Dönmez hayvancılık ve tarımdaki yapısal sorunların çözümü için de derhal harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye yaklaşık 1 yıldır seçim soluyor. Ancak yaklaşık 2 yıl süren Korona virüs salgını, hemen ardından baş gösteren Rusya Ukrayna Savaşı sebebiyle tüm dünyada ciddi bir ekonomik buhran yaşanıyor. Türkiye’de buna ilave olarak 6 Şubat’ta yaşanan büyük depremin yol açtığı hasarlar var. Hiç vakit kaybetmeden seçim atmosferi sebebiyle göz ardı ettiğimiz ekonomik sorunlarımıza odaklanmalıyız" dedi.

Coşkun Dönmez, endüstriyel yemek sektörü firmalarının artan gıda fiyatları sebebiyle zor günler geçirdiğine dikkat çektiği açıklamasında Türkiye’de tüm dünyada yaşanan enflasyona ilave olarak Kıyas Enflasyonu sorunu olduğunu bir kez daha dile getirdi. Özellikle gıda ürünlerinde üretimde maliyet artışı olmadığı halde, başka ürünlerle yapılan kıyaslama ile oluşturulan sebepsiz fiyat artışları olduğuna vurgu yapan Başkan Dönmez şunları kaydetti:

“Maalesef her yıl Ramazan ayı öncesinde sebze, meyve, bakliyat ürünleri, kırmızı ve beyaz et, et ve süt fiyatları sebepsiz olarak artırılıyor. Etteki artış Kurban Bayramı’na kadar devam ettiriliyor. Kronik hale gelen bu soruna önlem alınması için Rekabet Kurulu’nu göreve davet ediyoruz. Bir süredir kırmızı ette şap hastalığı bahane edilerek fiyatlar tavan yaptı. Haydi, kırmızı ette şap hastalığı ve arzın talebi kasılamaması durumu var. Ama Beyaz ette maliyetler yılbaşından bu güne yüzde 17 artmışken, beyaz etteki yüzde 100’ü yüzde yüzü geçen artışın sebebi nedir? Söyleyeyim, beyaz et üreticileri kırmızı et ile kendi ürünlerini kıyaslayıp fahiş zamlar yaptı. Seçim öncesinde kuru soğan fiyatı da neredeyse uçuşa geçti. Oysa normal zamanda yeni ürün çıkmadan önce fiyatlar düşerdi. Biz bu artışlara kıyaslama ile oluşturulan ‘Ahlak Enflasyonu’ adı veriyoruz.”

Türkiye’de tarım ve hayvancılığın yapısal sorunları olduğuna da değinen Coşkun Dönmez, yakında göreve başlayacak hükümetin Tarım ve hayvancılık politikalarını güncelleyerek doğru desteklemeler ile bu sorunlara kalıcı çözüm bulmasını da istedi. Öncelikle kırmızı ve beyaz et ile tarım ürünlerindeki spekülatif arışlar için hızlı yaptırımlar getirilmesi gerektiğini savunan Başkan Dönmez, yapısal sorunların çözümü yönünde de şu önerileri sundu:

“Büyük ve küçükbaş hayvanların beslenmeleri için sulak mera alanları oluşturulmalı. İthalata dayalı yem ve gübre yerine yerli üretim desteklenmeli, özellikle yem ve gübre hammaddelerinin Türkiye’de üretecek olanlara destek verilmeli. Ne kadar boş tarım arazisi varsa ekim yaptırılmalı, sahipleri ekim yapmıyorlarsa bu işi yapacak işletmelere devlet kontrolünde kiralanması uygulaması hemen başlatılmalı. Kuraklık veya hastalık sebebiyle ürün azlığı olduğu durumlarda ihracata kısıtlama getirilmeli.”

Açıklamasında endüstriyel yemek sektörünün stratejik öneme sahip olduğuna vurgu yapan Coşkun Dönmez, bu sektörün maliyetlerinin düşürülmesi için BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’da bir Gıda Sanayi Bölgesi kurmak için çalışma yapmasını da istedi. Başkan Dönmez, “Bursa Hali’nin arkasında veya yakınında böyle bir bölgeye ihtiyaç var. Bizler hammadde ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz böyle bir bölge için gereken desteğe hazırız” dedi.