Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TEKNOFEST’te yarışacak takımlara iş dünyasından sponsorluk desteği almayı sürdürüyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TEKNOFEST’te yarışacak takımlara iş dünyasından sponsorluk desteği almayı sürdürüyor.

TEKNOFEST 2023’te yarışacak BUÜ öğrenci takımları, projelerini tamamlamak için sıkı bir hazırlık sürecinden geçiyor. Üniversite yönetimi de öğrencilerin yarışlarda en iyi dereceleri alması adına büyük bir seferberlik hareketi başlattı. Önceki ay topluluklarda görev alan öğrencilerle iş dünyası temsilcileri ve akademik danışmanları bir araya getiren yönetim, bir yandan da ihtiyaçların giderilmesi için sponsorluk görüşmelerini sürdürüyor. 2022 yarışlarında topluluklara destek veren Vemus firması, bu yıl da aynı katkıyı sağlama sözü verdi. Hazırlanan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Firma Kurucu Ortağı Murat Dayanıklı imza attı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ülkenin geleceğine düşünen ve üreten gençlerin yön vereceğini söyledi. Fikri olan, planlayan ve proje üreten gençlere daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Onlar bizim geleceğimiz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini aydınlatacak olanlar da onlar. Ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşabilmesinin tek yolu gençlerimizin azmi ve çalışkanlığından geçiyor. Bizlere de bu gençlerimize destek vermek, onların her zaman yanında olmak düşüyor. TEKNOFEST yarışlarına hazırlanan öğrencilerimiz ile yakından alakadar oluyoruz. Bu doğrultuda önceki yıl başlattığımız sponsorluk görüşmelerini yeniden yaptık. Bizlere daha önce destek veren Vemus firması, bu yıl da aynı desteği tekrarladı. Kendilerine, Üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Firma Kurucu Ortağı Mustafa Dayanıklı ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nden mezun olduğunu ve gençlerle aynı süreçlerden geçtiğini vurguladı. Gençlerin düşüncelerine ve projelerine çok inandığını kaydeden Mustafa Dayanıklı, “Yakın gelecekte bilim insanları ve iş dünyası temsilcileri onlar olacaklar. Bizler şimdiden onlara destek olmalı ve yol göstermeliyiz. Yakın gelecekte gençlerimizin ülkemiz ve milletimiz için çok kıymetli projeler üreteceklerine gönülden inanıyorum. Önceki yıl birlikte çok keyifli bir proje süreci geçirdik. Onlara mentörlük desteği vermek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Genç zihinlerin düşünmesi ve üretmesi bizim için son derece kıymetli. Ülkemize ve milletimize de yararlı olacaklarını düşündüğümüz bu gençlerimize verdiğimiz destekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bir kez daha güzel işlerin ortaya çıkmasına vesile oluruz. Bizlere bu imkânı tanıyan Üniversite yöneticilerimize de tekrar teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.