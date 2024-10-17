Bursa Uludağ Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı’nın 2019/18 sayılı genelgesi çerçevesinde belirlenen yüzde 15 enerji tasarrufu hedefini aşarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Üstün Başarı Belgesi” ile ödüllendirildi.

Düzenlenen belge teslim töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye’nin enerji stratejilerine katkıda bulunma açısından kritik bir adım olarak değerlendirilen başarının özellikle cari açığın azaltılması ve kamuda etkin maliyet yönetimi açısından stratejik bir rol oynadığına işaret etti. Enerji verimliliği hedeflerini başarıyla aşarak, kamuda tasarruf sağlama ve enerji politikalarına katkıda bulunma yönündeki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Alınan bu belge, sadece maliyetlerin düşürülmesi anlamında değil, aynı zamanda yerli enerji kaynaklarının kullanımını teşvik ederek cari açığın azaltılmasına da doğrudan katkı sağlamaktadır. Enerji verimliliği, yalnızca finansal faydalar açısından değil, aynı zamanda enerjide dışa bağımlılığı azaltma noktasında da önemli bir unsur olduğuna dikkat çekmektedir” şeklinde konuştu.

“Enerji verimliliğinde öncü olduk”

Enerji verimliliği politikası kapsamında yürüttükleri projelerin sadece üniversitedeki maliyetleri düşürmekle kalmadığını aktaran Rektör Yılmaz; “Üniversitede etkin enerji yönetimi ve tasarruf uygulamalarının artması yönünde de projeler sürdürüyoruz. Bu anlamda yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimiz, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamış ve üniversitemizin enerji yönetimi stratejilerini daha da ileriye taşımıştır. Elde ettiğimiz bu başarı, üniversitemizin enerji verimliliği alanındaki öncü olma pozisyonunu pekiştirmiş ve kamuda enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik çabaların önemli bir örneği olarak ön plana çıkmıştır” dedi.

Tüketim maliyetlerinde ciddi azalma sağlandı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftciise üniversite genelinde 14 binada gerçekleştirilen ısıtma sistemleri revizyonları ile elde edilen enerji tasarrufuna vurgu yaparak; "Isıtma sistemlerinin modernizasyonu sayesinde enerji tüketiminde önemli bir düşüş sağlanmış, binaların doğalgaz tüketim maliyetlerinde ciddi azalmalar kaydedilmiştir. Bu çalışmalar, üniversitenin enerji yönetimi stratejilerinin başarısının somut birer kanıtı niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, üniversitedeki birim temsilcilerine başarı belgelerini teslim etti.