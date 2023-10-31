Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) görev yapan akademisyenlerin yer aldığı projesi, destek almayı başardı.

BUÜ’lü akademisyenler Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, Prof. Dr. Şehnaz Baltacı, Prof. Dr. Esim Gürsoy, Prof. Dr. Çiğdem Aydın Koyuncu, Doç. Dr. Yasemin Ertan ve Araştırma Görevlisi Dr. Burak Meydancı’nın görev aldığı “Embedding EU values in teachingandlearning in highereducation” başlıklı proje, Hollanda Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Erasmus Universiteit Rotterdam’ın koordinatörlüğünü üstlendiği projede, Bursa Uludağ Üniversitesi, Istituto ad ordinamentoUniversitario (İtalya), Centrefor European ConstitutionalLaw (Yunanistan), Unıverzıta Jana Evangelısty (Çekya) ortak olarak görev yapacak. Avrupa Birliği değerlerinin yükseköğrenime entegrasyonu için çerçeve oluşturulmasının amaçlandığı proje için BUÜ’lü akademisyenlerin ortaklarıyla birlikte çalışmalara başladığı açıklandı.