Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) yakın zamanda hizmete girmesi planlanan projelerin inşaatlarındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Mustafa Bayar ile birlikte Görükle Kampüsü’nde yapımı sürdürülen inşaatları gezdi. Merkezi sınıflar, çok maksatlı spor salonu ve yüzme havuzu, mühendislik fakültesi Dr. Arif Ağaoğlu ileri teknoloji laboratuvarı, BUÜ Gençlik Merkezi inşaatlarını dolaşan Rektör Kılavuz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Görev süresi içerisinde BUÜ’yü öğrenciler, akademik ve idari personel ile ziyaretçiler açısından bir cazibe merkezi haline getirmeye gayret ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Temel hedeflerimizden birisi; modern ve donanımlı bir kampüs ortamı oluşturmaktı. Fiziki anlamda artık altyapısını tamamlamış, binalarını ve çevre düzenlemesini bitirmiş, sosyal donatı anlamında niteliğini artırmış bir kampüs hayali kuruyorduk. 4 yıllık görev vaktimiz içerisinde ciddi bir aşama kaydetmiş olduk. Bugün gelinen noktada gerek öğrenciler için gerek akademik ve idari personelimiz için gerekse de ziyaretçilerimiz için çok daha keyifli bir kampüs ortamı oluşturduk. Projelerimizin hayata geçirilmesinde bizlere katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Açılışlar yakında

Kamu ve özel kurumların destekleriyle yürütülen çok sayıda proje inşaatının devam ettiğini açıklayan Rektör Kılavuz; “Üniversite bütçemizden yapımı devam eden Tıp Fakültesi ve Hastane Personel Yemekhanesi’nin kaba inşaatı bitti. Yıl içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca kampüsümüzde inşaatı devam eden laboratuvarlarımızdan birisini Bursa Ticaret Borsası, diğerini de A Plas/Ağaoğlu ailesi üstlendi. Diş Hekimliği Fakültesi binamızı ise hayırsever iş insanı İbrahim Gülmez yaptırıyor. Bunların yanı sıra yine kampüsümüzde yapımı devam eden Organ Nakil Merkezimizi yine başka bir hayırseverimiz Hüseyin Akdemir üstlendi. Çok maksatlı spor salonu ve yüzme havuzunun inşaatı da aralıksız devam ediyor. Merkezi sınıflar inşaatını yeni bir müteahhit firmaya ihale ettik. İnşaatta yoğun bir mesai yürütülüyor. 250 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin altyapı hazırlıkları bitiyor. Temeli çok yakında atılacak. Üniversite Cami’miz hızla ilerliyor. Bak Yapı’nın yaptırdığı Ziraat Fakültesi Atölye Binası da çok yakında bitecek. Önceki yıllarda başlayan inşaatlarımız artık tamamlanma aşamasına geldi. Çok yakında açılışlarını hep birlikte yapacağız” dedi.