Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üniversite ile işbirliğinin geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunan BUÜ Yönetimi, akademik ve bilimsel ortaklık yaptığı yükseköğretim kurumu sayısını her geçen gün arttırıyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, son olarak Lübnan’ın köklü eğitim kurumlarından Trablusşam Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Rafaat Mohamad Rachid Mikati ve Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Salaheddine Mikati’yi ağırladı. Ziyarette BUÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü (UAİK) Prof. Dr. Bülent Şenay da hazır bulundu.

BUÜ’nün uluslararası alanda tanınırlığı ve bilinirliğinin arttırılması adına görev süresi içerisinde planlı bir şekilde çok sayıda faaliyet yürüttüklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, UAİK Koordinatörlüğü’nün de büyük katkıları ile başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden yükseköğretim kurumlarıyla irtibat sağladıklarını belirtti. Bu üniversitelerle akademik ve bilimsel işbirliğinin başlatılması, geliştirilmesi ve ortak çalışmaların yapılması için adımlar attıklarını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bu girişimlerimiz neticesinde mevcut anlaşmaların yenilenmesi haricinde birçok yeni eğitim kurumuyla da işbirliği protokolleri imzaladık. Bugün de dost ülke Lübnan’ın kıymetli bir yükseköğretim kurumu olan Trablusşam Üniversitesi ile işbirliği protokolü yapıyoruz. Akademisyen değişimi, ortak proje üretilmesi ve Üniversitemizin bilgi birikiminin aktarılması noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuk Üniversite Rektörü Prof. Dr. Rafaat Mohamad Rachid Mikati ise 1986 yılında kurulan özel üniversitenin tarihi olarak edebiyat ve ilim şehri olarak bilinen Trablusşam’da yer aldığını, 4 fakülte ile eğitim verdiğini ve ayrıca Arapça eğitim merkezlerinin de bulunduğuna dikkati çekti. Türk halkını ve Bursa’yı tanıma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını aktaran Rektör Mikati, BUÜ’nün bilgi birikiminden faydalanmayı arzu ettiklerini söyledi.

Rektörler görüşmenin sonunda ikili işbirliği anlaşmasına (Memorandum of Understanding) imza attı.