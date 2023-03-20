Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) TEKNOFEST yarışlarında yer alacak takımlarına iş dünyasından destekler gelmeye devam ediyor.

Sektörün önde gelen firmalarından Loyal Makine San. Tic. A.Ş., TEKNOFEST 2023 organizasyonu çerçevesinde İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek yarışlarda boy gösterecek olan BUÜ topluluklarının malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra mentörlük desteği verme kararı aldı. Bu çerçevede hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yalçın imza attı.

Yerli ve milli üretim hedeflerine katkı

Gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra gençlerin bilime ve Ar-Ge’ye özendirilmesi için de çok sayıda çalışmayı hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Düşünen ve araştıran öğrenci profilinin ortaya çıkarılması ve bu öğrencilerin yerli üretime teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bursa Uludağ Üniversitesi, bu çerçevede adımlar atmaya devam ediyor. Gençlerimizin hayallerinin desteklenmesi; Türkiye’nin yerli ve milli üretim hedeflerine katkı sağlamak, bilimsel gelişimin önünü açmak ve global anlamda yarışan ülke modelini sağlamlaştırmak adına çok kritik bir öneme sahip. TEKNOFEST organizasyonu da bu hedefler için sağlam bir zeminin oluşturulmasına vesile oluyor. Gençlerimiz o ortamda projelerini sergiledikçe, gelecek adına umutlarımız güçleniyor” diye konuştu.

Projelerin niteliği gelişiyor

BUÜ’lü gençlerin son 3 yılda TEKNOFEST yarışlarına olan ilgilerinin katlanarak arttığına işaret eden Rektör Kılavuz, “Göreve geldiğimizde öğrencilerimiz için çalışma alanları veya fikirlerini uygulamaya dönüştürebilecekleri doğru düzgün laboratuvarları yoktu. Bu yönde ciddi adımlar atarak önce uygun çalışma ortamları oluşturduk, ardından projelere destek verdik. Hocalarımızın akademik danışmanlığında çalışmaların niteliği yükseltildi. Ardından daha iyi imkanların sağlanması için iş insanlarına bu gençlere destek olmaları yönünde çağrıda bulunduk. Taleplerimize olumlu geri dönüşler geldi. Bugüne kadar onlarca sanayici ve iş dünyası temsilcisinden destek aldık. Loyal Makine da katkıda bulundu. Firma yöneticilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyor, öğrencilerimize yarışlarda başarılar diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Loyal Makine Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yalçın ise firma olarak tecrübe ve mevcut imkanları öğrenci topluluklarının faydasına sunmaya hazır olduklarını vurguladı. Akademik ve bilimsel danışmanlık boyutunda Üniversite ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi, staj ve uygulama derslerinin firma bünyesinde yürütülmesi adına her türlü katkıyı sunacaklarının bilgisini paylaşan Adem Yalçın, TEKNOFEST Yarışlarında yer alacak tüm öğrenci topluluklarına başarı dileyerek, imzalanan protokolün taraflara hayırlı olması temennisinde bulundu.