Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmak hedefiyle bir protokole daha imza attı.

BUÜ ve Soletex Teknik Tekstil arasında gerçekleştirilen protokol törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Firma Genel Müdürü Mehmet Birdir, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nursel Öztürk ile firma ve üniversite temsilcileri katıldı.

Araştırma üniversitesi vurgusu

Toplantıda konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, “Bilindiği üzere bir araştırma üniversiteyiz ancak bunu sadece Ar-Ge faaliyetleri kapsamında düşünmek doğru değil. Ar-Ge’nin en önemli ayağı, üniversite-sanayi işbirliği ve birtakım projelerin veya laboratuvarların ortak kullanılması esasına dayanıyor. Bu protokoller normal şartlarda öğrenci bazlı başlıyor ama hemen akabinde öğrenci desteği ve takiben de öğretim üyelerimizin ilgili firmayla yapacakları Ar-Ge faaliyetleri önem arz ediyor. Biz bu çalışmaları gönülden destekliyor ve genişleyerek devam etmesini arzu ediyoruz“ dedi.

Genç mühendislerin ufku açılacak

Soletex Teknik Tekstil Genel Müdürü Mehmet Birdir ise; “Biz sektörel olarak Türkiye’de öncü firmayız ve dünya çapında ilk beşe girme hedefindeyiz. Bu kapsamda firma olarak kurumsal yapımızı daha da genişletmek için akademik olarak sizlerden faydalanmak istiyoruz. İşbirliğimizin, teknik tekstil üzerine yeni yetişen arkadaşlarımızın ufkunu açmak, onlara istihdam sağlamak adına güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Katkıları ve destekleri için şimdiden üniversitemizin yöneticilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Üniversite ile firma arasında imzalanan protokole göre ortak bilimsel araştırmalar yürütülmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinde işbirliği yapılması ve uygulama alanlarında yeni projelerin üretilmesi hedefleniyor.