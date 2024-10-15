Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam eden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Atık Yönetim Merkezi geri dönüşüm konusunda da yeni projeler üretiyor.

Türkiye’nin en büyük kampüslerinden birine sahip olan ve en yoğun öğrenci nüfusunu bünyesinde barındıran BUÜ Yönetimi, son yıllarda gerçekleştirdiği geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla örnek oluyor. Çevre koruması başta olmak üzere gelecek nesillere daha yeşil bir kampüs bırakmayı hedefleyen üniversite yönetimi, geri dönüşüm sektörünün öncülerinden Nursim firmasıyla işbirliği protokolü imzaladı. Kampüsümüzün belirli noktalarına 4 adet tekstil atık kumbarası yerleştirilerek tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılacak. BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile Firma Genel Müdürü Binnur Aksoy’un imzaladığı anlaşma ile çevre uygulamaları alanında da ortak çalışmalar yapılması amaçlanıyor.

Tekstil atıkları geri dönüştürülecek

İşbirliği imza töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, sürdürülebilirlik ve sıfır atık konusundaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Bu hedefe yönelik toplumun her kesimiyle işbirlikleri yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Cafer Çiftçi; “Kamu kuruluşları, belediyeler, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler üretiyor ve sürdürülebilir geri dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Bugün de özel bir işletme olan Nursim Geri Dönüşüm firmasıyla işbirliği protokolü imzalayacağız. Tekstil atıklarının geri dönüştürülmesine yönelik birlikte çalışacağız. Süreci bu seviyeye getiren Atık Yönetim Merkezine de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gençler uygulayarak öğreniyor

Doğal kaynakların sınırlı olmasına rağmen sınırsız bir şekilde tüketilmeye devam ettiğini vurgulayan Rektör Yardımcısı Çiftçi; “Üniversitemiz bu konuda bir farkındalık oluşturarak, öğrencilerimizi de işin içine katıyor. Gençler yürütülen çalışmalarda aktif olarak görev üstleniyor ve hem kaynakların bilinçli tüketilmesi gerektiğini hem de geri dönüşümün önemini uygulamalı bir şekilde öğreniyor. İmzalayacağımız protokol ile özellikle tekstil ürünlerinin geri toplanması, çevre ve geri dönüşüm konularında işbirliği yapılmasına yönelik Nursim Geri Dönüşüm firmasıyla çalışacağız. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeryüzündeki her şey geri dönüştürülebilir

Nursim Geri Dönüşüm Genel Müdürü Binnur Aksoy ise geri dönüşümün dünyadaki en eski 3 sektörden birisi olduğunun altını çizdi. Gelecekte bu konunun çok daha fazla önem kazanacağını ifade eden Binnur Aksoy; “Sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda herkesin ayrıca duyarlı olması gerekiyor. Bu konu üzerinde hassasiyetle durulmalı. Yeryüzündeki her şeyin geri dönüştürülebileceğine inanıyorum. Firma olarak plastik ve tekstil alanında çalışmalar yürütüyoruz. Belediyeler ve büyük mağaza zincirleriyle işbirliği yapıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan onur duyacağız. Çalışmalarımızın çok daha farklı alanlarda devam etmesini arzu ediyoruz. Projenin ilerleyişine göre bir sonraki aşamada kampüs içerisinde ikinci el giyim mağazası da açmayı planlıyoruz. Büyük markaların ufak hatalı ürünlerini bu mağazalarda çok uygun fiyatlarla satmayı hedefliyoruz. İşbirliği ve destekleri için üniversite yöneticilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İmza töreninde üniversite ve firma yöneticileri de hazır bulundu.