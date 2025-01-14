Dört Avrupa ülkesinin ortaklığında hazırlanan ve Polonya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen projenin 3. toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi.

Türkiye’den Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Polonya’dan DOLNOSLASKI DSW WE WROCLAWIU Üniversitesi, Szkoa Podstawowa nr 90 we Wrocawiu, Letonya’dan Ogres Centra pamatskola, Hollanda’dan LEARNING HUB’ın ortaklığını yürüttüğü 2023-1-PL01-KA220-SCH-000157049 nolu "P4C Eğitiminin Sürdürebilir Çevre Konusunda STEAM Derslerine Entegre Edilmesi" projesinin 3. toplantısı yapıldı. BUÜ Felsefe Bölümü ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan toplantıda proje ortaklarının temsilcileri de hazır bulundu.

Programda BUÜ’yü Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Doç. Dr. Eylem Yenisoy Şahin, Dr. Öğretim Üyesi Elif Nuyan ve araştırmacı Dr. Ramazan Akan ile Arzu Hasançebi’n temsil ederken, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ise Dr. Öğr. Üyesi Oya Güler, Ar-ge temsilcileri Pınar Ünal Akpınar, Nazife Yavuz ve Halis Korkmaz temsil etti. Tüm katılımcılar ile proje toplantısı ilk gün Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ve ikinci gün ise Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde gerçekleşti.

Projeye dair detayları paylaşan Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, toplantıda birinci yılını tamamlayan projenin çıktılarını ele aldıklarını ve ikinci yılın iş bölümünü konuştuklarını söyledi. Proje uygulamaları yapılacak olan Şehit Yunus Yılmaz Ortaokulu öğretmenlerinin de toplantıda hazır bulunarak katkı sunduklarını aktaran Prof. Dr. A. Kadir Çüçen; “Toplantı sonrası Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu’nu ziyaret ettik. Yürütebileceğimiz ortak projelere dair görüşmeler yaptık. Misafirlerimize Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Bursa’mızın tarihi mekânlarını da gezdirdik. Her biri memnun bir biçimde ülkelerine döndü” dedi.