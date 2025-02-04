Ulusal ve uluslararası arenada akademik başarılarını geliştirmek için çok sayıda projeyi hayata geçiren Bursa Uludağ Üniversitesi, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimin niteliğini artırmaya da devam ediyor.

Enstitü ve fakültelerin niteliğini daha fazla yükseltmek isteyen BUÜ, meslek yüksekokullarının kalitesinin artırılması konusunda da çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda akreditasyon başvurusunda bulunan Orhaneli ve Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokullarından sevindirici haber geldi. Süreci başarıyla tamamlayan Orhaneli MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Mustafakemalpaşa MYO Gıda Teknolojisi programları akreditasyon belgesi almayı başardı.

Belge takdimi için yapılan törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu,MEYOK Koordinatörü Prof. Dr.Çağatan Taşkın ile MYO yöneticileri ve personeli katıldı.

‘’Akredite program sayımızı arttırmaya çalışıyoruz’’

Programda kısa bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Bir araştırma üniversitesi olarak akreditasyon süreçlerini çok önemsiyoruz. Fakülteler bazında Mühendislik Fakültemiz başta olmak üzere Ziraat Mühendisliğimiz ve Fen-Edebiyat Fakültemiz de hızlı bir akreditasyon sürecine girdi. Tıp Fakültemizin akreditasyon tecrübesi son derece eski. Veteriner Fakültemizin hem ulusal hem Avrupa Birliği akreditasyon dereceleri var. Buradaki akredite olan program sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi MEDEK vasıtası ile sürecin meslek yüksekokullarına doğru yayılıyor olması zaten bu kültüre sahip olan bir üniversite olarak bizlerin de hemen harekete geçmesine sebep oldu. Süreç içerisinde emeği bulunan ve fedakârca çalışmalara katılan tüm yöneticilerimize, hocalarımıza ve personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Yeni akreditasyon belgelerimizin herkese örnek olmasını diliyor, sayısının artmasını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Sarıbıyık’tan BUÜ’ye tebrik ve teşekkür

Akreditasyon başarısı dolayısıyla Bursa Uludağ Üniversitesi’ni tebrik eden MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Belgeleri bizzat takdim etmeye çalışmamızın sebebi hocalarımızdan desteklerini talep etmek. Çünkü bu gönüllük faaliyeti ancak birbirimizi destekleyerek söz konusunu olabiliyor. Sonuçta da şunu görüyoruz ki bu işin kaybedeni yok. Dolayısıyla kazan-kazan mantığıyla hareket edilen bu sistemde etkileşimin son derece önemli söyleyebilirim. Bu çalışmalar vesilesiyle, programlarımıza daha nitelikli, daha kaliteli, daha alana yönelik öğrencinin geleceğini düşünüyorum" dedi.