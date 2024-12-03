Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı Tabiat Binicilik Spor Kulübü, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) 50. kuruluş yıldönümü kutlamalarına sponsor oldu.

2024-2025 Akademik yıl açılışının ardından 50. kuruluş yıldönümü etkinliklerini başlatan BUÜ’ye şehrin farklı kesimlerinden destek geliyor. Atlı sporlar alanında öncü işletmeler arasında yer alan Tabiat Binicilik Spor Kulübü, üniversitenin kuruluş yıldönümü kutlamalarına bronz sponsor olma kararı aldı. Hazırlanan protokole BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Tabiat Binicilik Spor Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan imza attı.

Deneyimli üniversiteler arasında

İmza töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, yarım asrı geride bırakan bir üniversiteye kurum ve kuruluşlardan gelen desteklerin kendilerini gururlandırdığını vurguladı. 50 yıl içinde 300 binden fazla mezun verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Cafer Çiftçi; “Geride bıraktığımız 50 yılda her alanda çok kıymetli mezunlarımız oldu. Artık Türkiye’nin deneyimli üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Bu tecrübe ile çok daha iyi noktalara gelebilmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Bunu da şehrimizin ve ülkemizin değerli firmalarıyla işbirliği yaparak gerçekleştirmek istiyoruz. Tabiat Binicilik Spor Kulübü de bu anlamda bizim için özel bir öneme sahip. Kulüp yöneticilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.

İşbirliği genişliyor

Törende hazır bulunan Prof. Dr. Gülşen Goncagül ise işletme ile hâlihazırda ortak çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı. Proje işbirliğinin üniversiteye desteğe dönüştüğüne işaret eden Prof. Dr. Gülşen Goncagül; “Ortak faaliyetlerimizi sürdürürken işletme sahiplerine bu yıl 50. Kuruluş yıldönümümüz olduğunu hatırlattık. Bizlere maddi ve manevi destek vermeye devam edeceklerini belirttiler. Bronz sponsorluk ile üniversitemizin kuruluş yıldönümü organizasyonlarında yanımızda yer alacaklar. Teşekkür ediyor, işbirliğimizin genişleyerek devam etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Destek devam edecek

Tabiat Binicilik Spor Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihanda üniversitenin 50. yıl etkinliklerine katkı sağlayacak olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti. BUÜ’ye her alanda destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Şeyda Çilek Cihan, işbirliklerinin genişletilerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Tabiat Binicilik Spor Kulübü, bronz sponsorluğun yanı üniversitenin akademik ve idari personel ile öğrencilerine kulüp hizmetlerinden indirimli faydalanmaları yönünde de destek verecek. BUÜ, sponsorluk desteği sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara gerçekleştireceği etkinliklerde stant açma, öğrencilerle bir araya gelme ve programlarda konuk olarak ağırlanma imkânı tanıyacak.