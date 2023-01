Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından Horizon Europe programı çerçevesinde desteklenen REMODEL isimli proje başlatıldı. Proje doğrultusunda hizmet sektörüne yönelik yenilikçi iş modellerinde Türkiye’nin araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından Horizon Europe programı çerçevesinde desteklenen REMODEL isimli proje başlatıldı. Proje doğrultusunda hizmet sektörüne yönelik yenilikçi iş modellerinde Türkiye’nin araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

BUÜ İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy koordinatörlüğünde sunulan “Strengthening the Research Capacity of Turkey in Innovative Business Models for the Hospitality Sector (REMODEL)” başlıklı proje, Avrupa Birliği tarafından önceki yıl kabul edilmişti. Yaklaşık 1,5 milyon Euro bütçesi olan ve İrlanda ile İspanya’dan üniversitelerin de dahil olduğu projenin açılış töreni Fakülte Binası’nda yapıldı. BUÜ’den 12 araştırmacının görev alacağı, toplam 36 ay sürecek projenin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Derda Küçükalp, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, ekip üyeleri ile İrlanda Atlantic Technological University ve İspanya Universidad de Leon’dan temsilciler katıldı.

Üniversite tarihinin ilk Horizon Europe koordinatörlüğü

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BUÜ’nün bir araştırma üniversitesi olduğuna işaret ederek, “Araştırma Üniversitesi sorumluluğu ile çalışmalarımız daha çok fen ve sağlık bilimleri alanlarında yoğunlaşıyordu. Ancak ilk defa, 12 bin öğrenciye sahip bir fakültemizden hem de ilk kez Horizon Europe yürütücülüğü kazanmış olmak bizleri ayrıca memnun ediyor. Projenin prestijini ve bizlere katkısını çok iyi biliyoruz. İnşallah bu başarının devamı da gelecektir. Proje ile genç akademisyenlerimiz ve onlara rehberlik yapacak deneyimli akademisyenlerimiz ciddi bir deneyim elde etmiş olacak. Diğer fakültelerimize de örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Bu imkânı bizlere sunan herkese, projeyi kabul ettirmeyi başaran ve emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. İspanya ve İrlanda’daki üniversiteleri temsilen bugün aramızda olan misafirlerimize de hoş geldiniz diyor, projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Koordinatör Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy: “Mutlu ve gururluyuz”

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy ise konuşmasında çok kıymetli bir projeye başladıklarını söyledi. BUÜ’ye ilk Horizon Europe Koordinatörlüğü kazandırmaktan onur duyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy; “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak bu koordinatörlüğü kazanmış olmaktan dolayı gururumuz katlanarak artıyor. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Dekan hocamıza ve dekan yardımcılarımıza, Prof. Dr. Mehmet Cansev hocamıza ve Rektörlüğümüze sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. İnşallah başarıyla, neşeyle ve güzel bir uyum içerisinde projemizi yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

Projede donanımlı bir işletme laboratuvarı kuracaklarının bilgisini de paylaşan Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, “Sosyal bilimler alanında çalışmalar yürütecek özel bir laboratuvar kuracağız. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yenilikçi iş modelleri oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu konuyla ilgili araştırma kapasitemizin ve bilimsel mükemmeliyetimizin arttırılmasını da hedefliyoruz. Laboratuvar alanı bizim için çok önemliydi. Fakülte binası içerisinde kurulumunu tamamladık. Üniversitemize, ülkemize ve akademik camiaya faydalı bir proje olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.