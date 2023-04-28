Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST’e ilk başvurularda Türkiye birinciliği elde etmeyi başaran Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) 11 takımı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

TEKNOFEST’te final haftası başladı. 28-30 Nisan tarihleri arasında Atatürk Havaalanı’nda gerçekleştirilecek organizasyonda finale adını yazdıran takımlar, en iyiler arasına girebilmek için mücadele edecek.

Çeşitli kategorilerde ve farklı seviyelerde yarışan binlerce takım arasından en iyiler finallere kalmayı başardı. İlk başvurularda ülke çapında en yüksek katılımı gösteren BUÜ, finallerde de 11 takım ile boy gösterecek. Dereceye girenler 1 Mayıs’ta yapılacak törende ödüllerini alacak.

8 Farklı kategoride yarışacaklar

TEKNOFEST yönetimi tarafından önceki gün açıklanan finalistler listesinde BUÜ’nün 11 takımı bulunuyor. 8 farklı kategoride mücadele edecek takımlar, en iyi olabilmek için hünerlerini sergileyecek. BUÜ’den ULUDAG_ENG511, ARGENOTYPE, CHEMOtearPY, Genom Muhafızları: SLIT-3, Merih Space, YZT | TALOS, YZT | BIOTOLIA, Baykoca Sîna, Baykoca SEHA, LUNAR ve UET-Elektromobil Takımı finallerde yer alacak.

BUÜ takımları; Akıllı Ulaşım Yarışması, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Model Uydu Yarışması, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Hazır Araç Kategorisi, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması, Uçan Araba Yarışması, Uluslararası İHA Yarışması ve Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil Kategorisi’nde boy gösterecek.

“Öğrencilerin içinde yatan teknoloji, buluş ve proje aşkını görüyoruz”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite olarak son iki yıl içerisinde önemli bir mesafe kat ettiklerini kaydetti. Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gelişiminde TEKNOFEST’in kıymetli bir yeri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Ülkemizin sadece son 10-15 yıldır devam eden yerli ve milli teknoloji anlayışı sayesinde nerelere geldiği tüm dünyanın malumudur. Bu hedefler doğrultusunda atılan adımlar ve ortaya koyulan vizyonun Türkiye’ye kazandırdığı saygınlık hepimizin gurur kaynağı olmuştur. Bu çalışmaların bir ayağı da TEKNOFEST’te ortaya konulan zihniyettir. Öğrencilerimizin içinde yatan teknoloji, buluş ve proje aşkını görüyoruz. Onların bu isteğine destek vermek, en azından çalışma ortamlarını oluşturmak adına çeşitli çalışmalar yaptık. Laboratuvarlarımızı ve oluşturduğumuz atölyeleri kullanımlarına sunduk. İş dünyasından destek verebilecek firmalar ile takımlarımızı bir araya getirdik. Maddi ve manevi ihtiyaçların giderilmesine vesile olduk. Tüm bu girişimler sayesinde önceki yıl başvuru ve yarışlarda son derece önemli seviyelere geldik. Bu yıl Türkiye’nin en fazla başvuru yapan Üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer aldık. İnşallah yarışlarda da hepimizi tatmin edecek dereceler elde edeceğiz. Bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, öğrencilerimize de başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.