Paylaşımcı Toplum Derneği, bu yıl da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitim gören öğrencileri unutmadı. Dernek, öğrenciler için verdiği burs miktarını 250 bin TL’ye çıkardı.

BUÜ Tıp Fakültesinde 2019 yılından bu yana toplamda 58 öğrenciye burs desteği sağlayan Paylaşımcı Toplum Derneği, 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde de burs desteğine devam ediyor. Dernek Başkanı ve aynı zamanda BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim görevlisi olan Dr. Okan Aydın, Dernek Danışma Kurulu Üyesi ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Züleyha Alper ile birlikte Rektör Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette yeni dönemdeki iş birliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Dernek Başkanı Öğr. Gör. Dr. Okan Aydın arasında imzalandı. Protokol çerçevesinde, önceki yıla oranla yıllık burs desteği yüzde 200 artırılarak 25 öğrenciye sene boyu destek sağlanacak.

Dernek faaliyetleri ve projelere dair bilgi aktaran Dr. Okan Aydın, Tıp Fakültesi Burs Komisyonu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da katkılarından dolayı dernek üyelerine teşekkür etti.