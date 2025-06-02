Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) 50. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sürdürülebilirlik Eğitimleri tamamlandı. Programı başarıyla bitiren öğrenciler sertifikalarını üniversite yöneticilerinin elinden aldı.

BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü ve Sürekli Eğitim Merkezi (ULUSEM) işbirliğinde düzenlenen Sürdürülebilirlik Eğitimi Sertifika Töreni Rektörlük A salonunda geçekleştirildi. Tören, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında bu yıl "Çevrene İyi Bak" ve "Plastik Kirliliği ile Mücadele" temaları çerçevesinde yapıldı. Üniversitenin 50. yıl etiklikleri kapsamında hayata geçirilen ve 24 Nisan - 30 Mayıs tarihleri arasında toplam 37 saat süren eğitim programında, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ele alındı.

Program kapsamında uzman akademisyenler tarafından gönüllü olarak yürütülen eğitimler, öğrencilere ücretsiz sunuldu. Eğitim sonunda 147 öğrenci katılım belgesi almaya hak kazandı. Programı başarıyla tamamlayan 93 öğrencinin sertifikası ise e-devlet üzerinden tanımlandı.

BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin Kaya törende yaptığı konuşmada, eğitimler aracılığıyla öğrencilerin sürdürülebilirliği çevresel boyutun ötesinde insanca yaşam hakkı, sağlık, barış ve adalet gibi boyutlarıyla ele almalarını sağladıklarını vurguladı. Sürdürülebilirliğin etik, bilimsel ve politik bir sorumluluk olduğunun altını çizen Doç. Dr. Yasemin Kaya; "Eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz üniversitenin sürdürülebilirlik elçileri oldu. Bu anlamlı eğitim, üniversitemizin sürdürülebilirlik vizyonuna ve çevreye olan duyarlılığına güçlü bir örnek teşkil etti. Gelecek dönemde de benzeri programlar düzenlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Kaya, programa katılan öğretim üyeleri adına Tokat Karkıncık Ormanı’na TEMA Vakfı aracılığıyla fidan bağışı gerçekleştirdikleri bilgisini de paylaştı.

Program, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın da katıldığı hatıra fotoğrafıyla sona erdi.