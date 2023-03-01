Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) akademisyen veya idari personel olarak görev yapan inşaat mühendisleri, depremden etkilenen illere giderek binalardaki hasar durumunu inceledi. Teknik ekip, ilk incelemenin ardından hazırladığı raporu Bakanlık yetkililerine sunarken, ikinci incelemenin ardından hazırlayacağı raporu da TÜBİTAK’a sunacak.

Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) akademisyen veya idari personel olarak görev yapan inşaat mühendisleri, depremden etkilenen illere giderek binalardaki hasar durumunu inceledi. Teknik ekip, ilk incelemenin ardından hazırladığı raporu Bakanlık yetkililerine sunarken, ikinci incelemenin ardından hazırlayacağı raporu da TÜBİTAK’a sunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BUÜ’deki inşaat mühendislerini bina hasar tespit çalışmalarında yer almaları amacıyla Malatya’da görevlendirdi. Bölgeye giden BUÜ’lü inşaat mühendisleri, mahalli ve özel niteliğe sahip kamu binalarında hasar tespiti yaptı. Çalışma sonucunda hazırlanan teknik rapor, Bakanlık yetkililerine iletildi.

BUÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan ikinci ekip ise TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı çerçevesinde depremden etkilenen sahil illerinde görevlendirildi. TÜBİTAK MAM tarafından desteklenen "Deprem Bölgesi Sahil İllerindeki Su ve Dayanma Yapıları ile Bina Hasarlarının İncelenerek Nedenlerinin Araştırılması" başlıklı proje çerçevesinde gerçekleşen saha inceleme çalışması tamamlandı. Bu çerçevede başta Adana, İskenderun ve Antakya olmak üzere kıyı şehirlerinde meydana gelen hasarlarla ilgili gerekli inceleme ve ölçümleri tamamlayan ekip, deprem bölgesinden elde edilen verilerden yararlanarak hasarların nedenleri, bunların yol açtığı olumsuzlukların irdelenmesi ve alınabilecek önlemleri içeren teferruatlı bir rapor hazırlayarak TÜBİTAK’a sunacak.