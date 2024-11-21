Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) aktif öğrenci toplulukları arasında yer alan Yapay Zeka Topluluğu, özel bir organizasyona daha imza attı.

HSD Uludağ University işbirliğinde Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan Yapay Zeka Zirvesi’24, teknoloji ve inovasyon takipçilerinden büyük ilgi gördü. Moderatörlüğünü Türkiye’nin ilk insansı robotu TOMYRİS’in üstlendiği etkinliğin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademik ve idari personel, farklı sektörlerden temsilciler ile yüzlerce öğrenci katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitede aktif 170’e yakın öğrenci topluluğu bulunduğuna işaret etti. Gençlerin araştırma ve proje geliştirme kültürü üzerine nitelikli bir eğitim aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Teknoloji çağında yaşıyoruz. Öğrencilerimiz bu anlamda çok şanslı. Bilgiye ulaşmak eskiye nazaran çok daha kolay. Araştırma yapmak, yenilikçi teknolojileri anlamak ve proje üretmek açısından yeni neslin çok daha istekli olduğunu görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Proje üreten tüm topluluklarımıza elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Böylesine kıymetli bir organizasyonu düzenleyen gençleri görünce, gelecek adına umudumuz daha da artıyor. Araştırma Üniversitesi misyonu taşıyan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin öğrencilerine de böylesi özel projelere imza atmak yakışıyor. Programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapay Zeka Topluluğu Başkanı Muhammed Hüseyin Karazeybek’in de topluluğun misyonu, hedefleri ve projeleri hakkında bilgilendirme yaptığı program, konuk konuşmacıların sunumlarının ardından sona erdi.