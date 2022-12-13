İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen BigBangStartup Challenge 2022 Yarışması’nda büyük ödüller sahiplerini buldu. Toplam 500 girişimcinin başvurduğu yarışmada BUÜ Mühendislik Fakültesi’nde çalışmalarına devam eden Araştırma Görevlisi Mert Ali Özel, en iyi 4 girişimci arasında yer almayı başardı.

İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen BigBangStartup Challenge 2022 Yarışması’nda büyük ödüller sahiplerini buldu. Toplam 500 girişimcinin başvurduğu yarışmada BUÜ Mühendislik Fakültesi’nde çalışmalarına devam eden Araştırma Görevlisi Mert Ali Özel, en iyi 4 girişimci arasında yer almayı başardı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İSO) destekleriyle gerçekleştirilen İTÜ Çekirdek BigBangStartup Challenge 2022 tamamlandı. Yarışmanın finalinde 2022’nin en iyi girişim projelerine ödülleri takdim edildi. BUÜ’lü genç akademisyen Araştırma Görevlisi Mert Ali Özel’in sahip olduğu Oxodes Teknoloji, en iyi 4 girişim projesi arasında yer alarak 350 bin lira büyük ödülü almaya hak kazandı. Yarışmada “iyiMetal, “Tayko Pil” ve MYTH.Ai” girişimleri de aynı ödüle layık görüldü.

Geleceğin mühendis adayından büyük başarı

Aynı yarışmaya kurduğu AxMagShift isimli girişim projesi ile katılan BUÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Emrecan Uyar ise en iyi 71 girişim arasında gösterildi. Henüz öğrenci olmasına rağmen büyük bir başarı elde eden Emrecan, final töreninde sahneye çıkarak 150 bin liralık ödül çekini jüri üyelerinin elinden aldı.

“Gurur duyuyoruz”

Araş. Gör. Mert Ali Özel ve öğrenci Emrecan Uyar’ın elde ettiği başarıları büyük bir gururla takip ettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite yönetimi olarak her zaman genç girişimcilerin yanında olduklarını söyledi. Türkiye’nin düşünen, araştıran ve üreten gençlere ihtiyaç duyduğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bu gençlerimizin sayısının artması için bizlere de büyük sorumluluklar düşüyor. Bu anlayış ile tüm akademik ve bilimsel altyapımızı geliştirmeye, öğrencilerimizin de bu donanımlardan daha fazla yararlanması için çalışıyoruz. Akademik kadromuz da bu konuda ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Hep birlikte geleceğin girişimcilerini, bilim insanlarını ve akademisyenlerini yetiştirmek için gayret ediyoruz. Girişim projeleri ile kıymetli bir ödülü hak eden öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu. BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise genç akademisyen ve öğrencisini tebrik ederek, başarılarının devamı temennisinde bulundu. Dekan Etemoğlu, fakülte olarak destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.