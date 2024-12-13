Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Mardani, Türkiye Bilim Akademisi (TÜBA) tarafından ödüle layık görüldü.

TÜBA tarafından her yıl açıklanan bilim ödülleri sahiplerini buldu. Farklı kategorilerde yürüttükleri çalışmalarla ödüle layık görülen akademisyenler arasında BUÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Mardani de yer aldı. Prof. Dr. Ali Mardani, TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülleri başlığında Mühendislik kategorisinde, Yapı Malzemeleri alanında yürüttüğü çalışmalarla ödül almayı başardı.

Rektör Yılmaz’dan tebrik

Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer aldıklarını hatırlatan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Yarım asrı geride bırakmış bir yükseköğretim kurumu olarak araştırma üniversiteleri liginde çok daha üst sıralara çıkabilmek adına yoğun bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda öğretim elemanlarımızın tamamının gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve çok daha fazla akademik yayın üretmelerini arzu ediyoruz. Ciddi bir bilimsel deneyime sahip olan Mühendislik Fakültemizi de bu anlamda çok önemsiyoruz. Prof. Dr. Ali Mardani hocamız da fakültemiz içerisinde özel çalışmalara imza atan akademisyenlerimiz arasında yer alıyor. Yürüttüğü çalışmalarla TÜBA tarafından ödüle layık görüldü. Bu gelişme bizleri mutlu etti ve gururlandırdı. Hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

TÜBA-GEBİP ödülleri

Türkiye’nin uluslararası bilim camiasındaki tanıtımı ve ilişkileri, üstün başarılı genç bilim insanlarının teşviki ve çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri bakımından özel bir öneme sahip olan TÜBA-GEBİP Ödülü’nü 2024 yılında; Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de dâhil olmak üzere 20 farklı üniversiteden 25 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı ve bugüne kadar TÜBA-GEBİP Ödülü kazanan bilim insanı sayısı 669’a yükseldi.