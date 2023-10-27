Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinden Prof. Dr. Ercan Şimşek’in yürütücü olduğu proje, tavukçuluk ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren işletmelerden salınan kirletici gazların azaltılmasına destek verecek.

BUÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Şimşek’in yürütücü, aynı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, Arş. Gör. Dr. Seyit Uğuz, Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz, BUÜ Teknik Bilimler MYO Makine ve Metal Teknolojisi Bölümü Tarım Makineleri Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Ulusoy ve South Dakota State Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gary Anderson’ın araştırmacı olduğu “Tavukçuluk işletmelerinden salınan kirletici gazların fotobiyoreaktör sistemi ile azaltılması” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinin çalışmaları devam ediyor.

Sürdürülebilir hayvancılığa örnek olacak

Tavuk kümeslerinin iç ortam havasında bulunan kirletici gazların mikroalg kültürlerinin bulunduğu fotobiyoreaktör sistemler ile azaltılmasını inceleyen proje ile hayvansal üretimden kaynaklanan kirletici sera gazlarının mikroalgler ile azaltılmasını sağlayan özgün bir biyoteknolojik sistem geliştirilmesi hedefleniyor. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ercan Şimşek, sistemin çıktısı olan biyoyakıt ve biyoürünlerin sürdürülebilir hayvancılığa bir örnek oluşturabileceği bilgisini paylaştı.

İnovasyon kategorisinde birincilik ödülü

Öte yandan BUÜ, BTÜ ve South Dakota State Üniversitesi akademisyenlerinin görev aldığı proje, II. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni’nde “Beni Hafife Alma İnovasyon” kategorisinde birincilik ödülü almayı başardı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, ulusal düzeyde inovasyon ödülleri çerçevesinde 60 projenin yarıştığı platformda BUÜ’lü akademisyenlerden Arş. Gör. Dr. Seyit Uğuz ve diğer buluşçular, Prof. Dr. Ercan Şimşek, Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, Prof. Dr. Gary Anderson, Prof. Dr. Yahya Ulusoy, Prof. Dr. Mete Yılmaz’ın, “Tavuk Kümeslerinde Amonyak ve Karbondioksit Gazlarının Azaltılması için Fotobiyoreaktör Sistemi” başlıklı TÜBİTAK projesi ve patent başvurusu, BHA İnovasyon Ödülüne layık görüldü.